metron-analysis:-Πάνω-από-το-ποσοστό-των-ευρωεκλογών-η-ΝΔ,-στις-14,6-μονάδες-το-προβάδισμα-από-το-ΠΑΣΟΚ

Λίγο πάνω από τα ποσοστά των ευρωεκλογών «βγάζει» τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου η δημοσκόπηση της Μetron Analysis, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί προβάδισμα 14,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που είναι δεύτερο με ελαφρά άνοδο σε σχέση με την μέτρηση του Ιουνίου από την ίδια εταιρεία.

H μέτρηση επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά την κυριαρχία Μητσοτάκη – λαμβάνει 25% στην ερώτηση της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ενώ Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλος και Ανδρουλάκης συνωθούνται στο 7%.Δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός είναι πάντως – όπως και σε προηγούμενες μετρήσεις της Metron – η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το κόμμα της οποίας εμφανίζεται όμως στην τέταρτη θέση, με απώλειες 2,1 μονάδων. Αντίθετα, άνοδο 2,5 μονάδων καταγράφει η Ελληνική Λύση που ανεβαίνει στην τρίτη θέση.

Οριακή άνοδο βλέπει η Metron για τον ΣΥΡΙΖΑ, που παραμένει στην έκτη θέση με 6,2% στην εκτίμηση ψήφου, όπως και για το ΚΚΕ που εμφανίζεται να χάνει δύο μονάδες μέσα στο καλοκαίρι. Ανοδο βλέπει η εταιρεία και για το ΜεΡΑ 25, που καταγράφεται στο 4,2%, οριακά πάνω από τη Φωνή Λογικής που μένει στο 4,1 αλλά με σημαντική άνοδο 1,3 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο.

Το γκάλοπ του Mega βγάζει μία οκτακομματική Βουλή – ενώ τον Ιούνιο έμπαιναν 10 κόμματα – με τη Νίκη, η Νέα Αριστερά και το κόμμα Κασσελάκη να μένουν εκτός. Σημειώνεται ότι σε σχετική ερώτηση , το 37% τάσσεται υπέρ της πολιτικής σταθερότητας – που κατά τεκμήριο σημαίνει ψήφο στη Νέα Δημοκρατία.

Για το κόμμα Τσίπρα

Σχετικά με τα σενάρια για κόμμα Τσίπρα, η Metron Analysis αναφέρει ότι το 10% δηλώνει ως πολύ πιθανό να το υποστηρίξει, ενώ ένα 11% λέει ότι είναι «αρκετά πιθανό» να το πράξει.

Όπως είναι ευνόητο, η κύρια στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα προέρχεται από ψηφοφόρους που δηλώνουν κεντροαριστεροί ή αριστεροί (39% και 37% αντίστοιχα), με το σχετικό ποσοστό να μειώνεται αρκετά στον χώρο του Κέντρου (19%), αλλά να είναι υπαρκτό (10%) και στον χώρο της Κεντροδεξιάς.

Η δημοσκόπηση καταγράφει μία γκρίζα εικόνα της ελληνικής κοινωνίας με το 70% να δηλώνει ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση. Η ακρίβεια παραμένει το κύριο πρόβλημα, ενώ χαμηλή (18%) βρήκε η Metron την απήχηση των μέτρων της ΔΕΘ.

Τρεις στους τέσσερις θέλουν παλαιστινιακό κράτος

Μεγάλη είναι η στήριξη από την ελληνική κοινωνία της προοπτικής ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους. Τρεις στους τέσσερις τάσσονται υπέρ. Παράλληλα, πάνω από ένας στους δύο χαρακτηρίζει ως κύριους υπεύθυνους για την αιματοχυσία στη Γάζα, τόσο την κυβέρνηση Νετανιάχου, όσο και τη Χαμάς.

Δείτε την έρευνα: