noval-property:-Νέες-συμβάσεις-μίσθωσης-ανεβάζουν-τα-μεγέθη

Περαιτέρω ενίσχυση μεγεθών στο β’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης αλλά και το 2026 από την ωρίμαση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων και νέων αναπτύξεων αναμένει η Noval Property, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, όπως παρουσιάστηκαν στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης των αναλυτών.

Ειδικότερα, στο δεύτερο μισό της χρήσης θα προσμετρηθεί το έσοδο από τη μίσθωση κτιρίου γραφείων στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αλλά και από τις νέες μισθώσεις στο κτίριο μικτής χρήσης επί της Αρδηττού (κατοικίες και γραφειακοί χώροι).

Από το 2026 αναμένεται να προστεθούν επίσης έσοδα από το κτίριο γραφείων που αναπτύσσει η Noval Property, επίσης στο Μαρούσι, καθώς έχει ήδη μίσθωση για το 34% της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου (σε φαρμακευτική εταιρεία) ενώ προχωρά η εμπορευματοποίηση και των υπόλοιπων διαθέσιμων χώρων.

Τέλος, μέσα στο 2026 η εταιρεία ολοκληρώνει το project The Grid (σε κοινοπραξία με την BrookLane), το οποίο είναι κατά το ήμισυ προμισθωμένο στην EY.

Μετά από ενεργή διαχείριση μίγματος και μισθωτηρίων, στο εμπορικό κέντρο River West στον Κηφισό προστέθηκαν νέοι μισθωτές και καταστήματα λιανεμπόρων που είχαν ήδη παρουσία (Zara, Sephora, Nespresso και Adidas, που επέκτεινε το κατάστημα, καθώς και γραφεία της IWC), με τα έσοδα να υπολογίζεται ότι θα είναι αυξημένα κατά 30% το 2025. Να σημειωθεί ότι η πληρότητα του River West έχει φτάσει το 99%.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της Noval διατηρεί τις προβλέψεις της για το σύνολο της φετινής χρήσης, προβλέποντας αύξηση των εσόδων από ενοίκια, από τα 33,4 εκατ. ευρώ, στα 36 -38 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBITDA (χωρίς την επίδραση των κερδών από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου στην εύλογη αξία), προβλέπεται να αυξηθούν σε 22 – 24 εκατ. ευρώ, από 20,6 εκατ. ευρώ, που ήταν το 2024, ενώ τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO), εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από τα 10,9 εκατ. ευρώ πέρσι, σε ένα εύρος μεταξύ 12,5 και 14,5 εκατ. ευρώ φέτος.

Σε ότι αφορά νέες επενδύσεις ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της η εταιρεία προχωρά στο σχεδιασμό της ανάπλασης του πρώην εργοστασίου της Βιοχάλκο στην οδό Πειραιώς, μία επένδυση που έχει χαρακτηριστεί στρατηγική και θα ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ.

Σε αυτή τη φάση βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης το Προεδρικό Διάταγμα για την έγκριση του ΕΣΧΑΣΕ, με το κατασκευαστικό έργο να ξεκινά ενάμιση χρόνο μετά. Παράλληλα η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο αξιοποίησης ενός ακόμη ακινήτου που ανήκει στη μητρική Βιοχάλκο με σκοπό τη μετατροπή του σε χώρους γραφείων, σχέδιο που ωστόσο αναμένεται να οριστικοποιηθεί το 2026. Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει την αποεπένδυση από μικρότερα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της, αθροιστικής εύλογης αξίας ύψους 8 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να έχει καταληκτικές συμφωνίες.