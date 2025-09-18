space-hellas:-Βραβεύσεις-των-εταιρειών-του-ομίλου

Ο όμιλος εταιρειών Space Hellas απέσπασε σημαντικές διακρίσεις στα BITE Awards 2025, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα των έργων που υλοποιεί και τη συμβολή τους στην κοινωνία, την οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι βραβεύσεις αυτές επιβεβαιώνουν την τεχνογνωσία, την καινοτομία και την αριστεία των εταιρειών του ομίλου, Space Hellas, SingularLogic και SenseOne, καθώς και του ηγετικού τους ρόλου στην ψηφιακή καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Space Hellas βραβεύτηκε για έργα που ενισχύουν την εθνική ασφάλεια και τις κρίσιμες υποδομές. Συγκεκριμένα, την ανάπτυξη του νέου δικτύου μετεωρολογικών Radar και υποδομών Nowcasting της ΕΜΥ για την ακριβέστερη πρόγνωση καιρικών φαινομένων, την επέκταση του Εθνικού Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών που λειτουργεί ως ασπίδα έγκαιρης προειδοποίησης απέναντι σε φυσικές καταστροφές, καθώς και την αναβάθμιση δικτυακού εξοπλισμού και τηλεφωνίας του Δήμου Αθηναίων, που επιτυγχάνει οικονομία κλίμακας σε όλα τα επίπεδα και προσφέρει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον για τους δημοτικούς υπαλλήλους, βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία των δημοτών.

Η SingularLogic διακρίθηκε για το έργο της Επιστολικής Ψήφου του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο επέτρεψε σε περισσότερους από 200.000 πολίτες, εκ των οποίων περίπου 50.000 στο εξωτερικό, να συμμετάσχουν στις Ευρωεκλογές 2024 με διαφάνεια, ασφάλεια και καθολική προσβασιμότητα, αποτελώντας ιστορικό ορόσημο για τη συμμετοχική Δημοκρατία της χώρας.

Παράλληλα, βραβεύτηκε για την υλοποίηση της λύσης ενεργειακής παρακολούθησης EnergySense της SenseOne στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ, μέλος του ομίλου HELLENiQ ENERGY, σε περισσότερες από 216 εγκαταστάσεις, οδηγώντας σε μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 27% και συμβάλλοντας στην πράσινη μετάβαση και στους στρατηγικούς στόχους βιωσιμότητας της εταιρείας.

Ο Σπύρος Μανωλόπουλος, εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου Space Hellas, δήλωσε σχετικά: «Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν αναγνώριση της σταθερής δέσμευσης του ομίλου Space Hellas, να υλοποιούμε έργα που ενισχύουν την ασφάλεια, τη διαφάνεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με οδηγό την τεχνογνωσία, την καινοτομία και την αριστεία, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την πολιτεία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες με έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που παράγουν αξία».