Tech deal 340 δισ. δολαρίων από Τραμπ – Στάρμερ: «Η μεγαλύτερη συμφωνία στη βρετανική ιστορία»

Πακτωλός χρημάτων σε Τεχνητή Νοημοσύνη, κβαντική υπολογιστική και πυρηνική ενέργεια. Οι θέσεις ΗΠΑ – Βρετανίας για Πούτιν, Ουκρανία, Γάζα.

Τη «μεγαλύτερη συμφωνία στη βρετανική ιστορία» με deal σχεδόν 340 δισ. δολαρίων (250 δισ. στερλινών) για επενδύσεις στην τεχνολογία, που θα φέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας και πακτωλό χρημάτων, κυρίως στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, της κβαντικής υπολογιστικής και της πυρηνικής ενέργειας, υπέγραψαν οι Ντόναλντ Τραμπ και Κιρ Στάρμερ, κατά τη συνάντησή τους το μεσημέρι της Πέμπτης στο Τσέκερς μαζί με ηγέτες τεχνολογικών εταιρειών.

Οι δυο ηγέτες συζήτησαν επίσης για τους δασμούς στον χάλυβα και για φλέγοντα ζητήματα όπως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Γάζα. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως η «πολύτιμη φιλία» των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται όλο και στενή, ενώ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την οικονομία της χώρας του ως «πιθανώς την ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ», προσθέτοντας ότι όλες οι εταιρείες θέλουν να βρίσκονται εκεί.

Αφού ευχαρίστησε, δε, τον Στάρμερ για τη σκληρή δουλειά του αναφορικά με τη νέα ιστορική, όπως τη χαρακτήρισαν συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι είναι «τιμή» του να συμμετέχει σε αυτήν, πρόσθεσε: «Οι δεσμοί μεταξύ των χωρών μας είναι ανεκτίμητοι, η σχέση αυτή είναι μια υπέροχη κληρονομιά και οι δύο κυβερνήσεις κάνουν αυτούς τους δεσμούς πιο στενούς από ποτέ».

Σύμφωνα πάντα με τον Αμερικανό πρόεδρο, τη φετινή χρονιά έχουν γίνει επενδύσεις πάνω από 17 τρισ. δολάρια στις ΗΠΑ. «Έχουμε εισπράξει τρισ. δολάρια από δασμούς και αυτά έχουν αποδειχθεί απίστευτα για τη χώρα μας» τόνισε, κάνοντας λόγο για «ευτυχισμένες, σταθερές και υγιείς» αμερικανικές εταιρείες. «Ποτέ δεν έχουμε δει τέτοιες επενδύσεις, χωρίς τους δασμούς θα είχαμε μόνο ένα μικρό μέρος από αυτές», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών, που «σπάνε κάθε ρεκόρ». Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, η αμερικανική εταιρεία X-energy και η βρετανική εταιρεία Centrica – ιδιοκτήτρια της British Gas – προχωρούν σε μια συμφωνία για την εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό «κυκλοφορούσε» εδώ και χρόνια, υπογράμμισε ο Τραμπ, αλλά τώρα «επιτέλους» γίνεται πραγματικότητα.

Ουκρανία, Πούτιν, Γάζα

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα πως η επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έχει γίνει πιο περίπλοκη απ’ όσο περίμενε και ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον έχει απογοητεύσει. «Με απογοήτευσε. Πραγματικά με έχει απογοητεύσει», ανέφερε ο Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να αυξηθεί η υποστήριξη στην άμυνα της Ουκρανίας και η πίεση στον Πούτιν για να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Συζητήσαμε σήμερα πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις άμυνές μας, περισσότερη υποστήριξη στην Ουκρανία και να εντείνουμε αποφασιστικά την πίεση στον Πούτιν για να τον πείσουμε να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα έχει διάρκεια» δήλωσε ο Στάρμερ ενώ πρόσθεσε πως μαζί με τον Τραμπ «συμφωνούν απόλυτα» στην ανάγκη ενός ισραηλινο-παλαιστινιακού ειρηνευτικού οδικού χάρτη, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος διαφωνεί με χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως ένα κράτος.

«Συμφωνούμε απόλυτα στην ανάγκη για ειρήνη και για έναν οδικό χάρτη, διότι η κατάσταση στη Γάζα είναι αφόρητη», ανέφερε ο Στάρμερ σε δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών. Ερωτηθείς σχετικά με χώρες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος, ο Τραμπ απάντησε: «Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό (Στάρμερ) σε αυτό, μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα».