Tesla: Συνεχίζει το ανοδικό σερί η μετοχή – Έβαλε στην άκρη 40 δισ. ο Έλον Μασκ

Το ανοδικό της σερί συνέχισε την Τετάρτη η μετοχή της Tesla που έχει καταφέρει να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα της τελευταίας περιόδου.

Οι μετοχές της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων του Έλον Μασκ ενισχύονται για επτά συνεχόμενες ημέρες, σημειώνοντας άνοδο περίπου 23%. Πρόκειται για το μεγαλύτερο άλμα από τις 10 Ιουλίου, όταν σημείωσαν άνοδο για 11 συνεχόμενες ημέρες διαπραγμάτευσης.

Το τελευταίο σερί στάθηκε αρκετό για να αυξήσει την περιουσία Μασκ κατά περίπου 40 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data.

Η μετοχή της εταιρείας έκλεισε την Τρίτη στα 421,62 δολάρια, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό της από τις 17 Ιανουαρίου. Τον Ιανουάριο άρχισαν να αυξάνονται οι ανησυχίες για την ενεργή εμπλοκή του δισεκατομμυριούχου και διευθύνοντος συμβούλου στην Tesla στην πολιτική και στο τμήμα DOGE της αμερικανικής κυβέρνησης, που θεωρήθηκε ότι επηρέαζε αρνητικά την εταιρεία. Όσοι πάντως ήλπιζαν σε λιγότερη ανάμειξη του Μασκ στην πολιτική χαιρέτισαν πρόσφατες δηλώσεις του ότι εργάζεται ως αργά για διάφορα project της Tesla.

Παράλληλα, σημαντική ώθηση πήρε η μετοχή της Tesla μετά την αποκάλυψη ότι ο Έλον Μασκ αγόρασε 2,57 εκατομμύρια μετοχές σε διάφορες τιμές, συνολικής αξίας περίπου 1 δισ. δολαρίων. Ο Μασκ κατέχει περίπου το 13% των μετοχών της Tesla και έχει δηλώσει ότι θέλει να κατέχει το 25%. Η αγορά ερμήνευσε την κίνηση Μασκ ως σήμα εμπιστοσύνης προς την αυτοκινητοβιομηχανία.

