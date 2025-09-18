Close Menu
    Toyota: Ανακαλεί πάνω από 591.000 οχήματα στις ΗΠΑ

    Η ανάκληση αφορά διάφορα μοντέλα, όπως τα Venza, Highlander, Lexus, Tacoma και GR Corolla.

    Στην ανάκληση 591.377 οχημάτων στις ΗΠΑ προχωρά η Toyota λόγω προβλήματος με τον πίνακα οργάνων μέτρησης (καντράν), ο οποίος δεν εμφανίζει κρίσιμες πληροφορίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος ή τραυματισμού, όπως μεταδίδει το Reuters.

    Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή για την Ασφάλεια των Αυτοκινήτων (NHTSA), ο ιαπωνικός κολοσσός του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας θα προβεί σε ανάκληση διαφόρων μοντέλων, όπως τα Venza, Highlander, Lexus, Tacoma και GR Corolla.

    Ο πίνακας οργάνων ενδέχεται να μην εμφανίζει την ταχύτητα του οχήματος, το σύστημα φρένων και τις προειδοποιητικές λυχνίες πίεσης ελαστικών λόγω σφάλματος στο λογισμικό του κατά την εκκίνηση του οχήματος, πρόσθεσε η Ρυθμιστική Αρχή στην ανακοίνωσή της.

