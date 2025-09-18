venturegarden:-Ο-επιταχυντής-startups-έρχεται-για-πρώτη-φορά-στην-Πάτρα

Το VentureGarden Πάτρα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, ανακοινώνει την έναρξη του 1ου κύκλου του. Έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα, μια πόλη με μακρά επιχειρηματική ιστορία και έντονη ακαδημαϊκή και πολιτιστική ζωή, για να στηρίξει τις επιχειρηματικές ιδέες, ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησής τους.

Ήδη από την έναρξη του προγράμματος το 2014 έως σήμερα, έχουν δημιουργηθεί 191 επιχειρήσεις, έχουν προκύψει 461 νέες θέσεις εργασίας και έχει αντληθεί χρηματοδότηση άνω των 5,6 εκατομμυρίων ευρώ από απόφοιτους του VentureGarden Αθήνα και Ηράκλειο. Η κοινότητα συνεχώς μεγαλώνει, με περισσότερες από 2.820 ώρες καθοδήγησης να έχουν προσφερθεί μέχρι σήμερα. Το 55% των συμμετεχόντων είναι γυναίκες και η μέση ηλικία συμμετοχής διαμορφώνεται στα 35 έτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα του VentureGarden εστιάζει πρώτα στον άνθρωπο και έπειτα στην ιδέα, δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια της επιχειρηματικής σκέψης, την αξιοποίηση εργαλείων και την κατανόηση του οικοσυστήματος. Βασικός στόχος είναι η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων ώστε να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμα εγχειρήματα, μέσα από δομημένη εκπαίδευση, πρακτική γνώση και ουσιαστική καθοδήγηση. Στην καρδιά του VentureGarden βρίσκεται η πίστη ότι κάθε άνθρωπος έχει μια ιδέα που αξίζει να ακουστεί, καθώς και η δυνατότητα να την εξελίξει, αν του δοθεί ο κατάλληλος χώρος και η κατάλληλη υποστήριξη.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τον νέο κύκλο έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 15 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 10 Οκτωβρίου 2025. Η εκπαίδευση του κύκλου θα πραγματοποιηθεί από τις 10 Νοεμβρίου έως τις 16 Δεκεμβρίου δια ζώσης στους χώρους του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε εβδομάδες εντατικής εκπαίδευσης με δύο απογευματινές συναντήσεις ανά εβδομάδα και, στη συνέχεια τρεις μήνες mentoring. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, χάρη στην υποστήριξη του εθνικού δωρητή, την Alpha Bank, στο πλαίσιο της στήριξής της στην ανάπτυξη και την ευρωστία των μικρών επιχειρήσεων.

Το VentureGarden Πάτρα υλοποιείται από το AHEAD – Alba Hub for Entrepreneurship and Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece. σε συνεργασία με τον οργανισμό SOCIACT, έναν τοπικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, κόμβο κοινωνικής καινοτομίας που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση στους τομείς του αθλητισμού, της υγείας και της εκπαίδευσης. Η SOCIACT στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής προόδου με τη δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών. Το VentureGarden Πάτρα ξεκινά στις 10 Νοεμβρίου με την στήριξη της MPDO, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠεΔΕ) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας (ΤΕΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους στην ιστοσελίδα του VentureGarden μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2025. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα προηγηθεί διαδικασία αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να συμπληρώσετε την αίτηση μπορείτε να επισκεφθείτε τον σχετικό σύνδεσμο.