viohalco:-Οι-ισχυρές-επιδόσεις-σε-όλους-τους-επιχειρηματικούς-κλάδους-αύξησαν-την-κερδοφορία-α’-εξαμήνου

Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 102% στα 177 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2024: 87 εκατ. ευρώ).

Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοίνωσε η Viohalco, με τις ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους

να αυξάνουν την κερδοφορία παρά το ασταθές περιβάλλον. Αναλυτικότερα:

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14% σε ετήσια βάση αγγίζοντας τα 3,7 δισ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2024: 3,3 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω υψηλότερων όγκων πωλήσεων και τιμών.

Η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) αυξήθηκε κατά 39% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 378 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2024: 273 εκατ. ευρώ), χάρη στη συνεχιζόμενη στρατηγική εστίαση σε κατηγορίες προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, καθώς και στη πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 229 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 104% (πρώτο εξάμηνο 2024: 112 εκατ. ευρώ), χάρη στη δυναμική ανάπτυξη των κλάδων αλουμινίου και καλωδίων και τη σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου χάλυβα. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1.708 εκατ. ευρώ (οικονομικό έτος 2024: 1.513 εκατ. ευρώ), λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για κεφάλαιο κίνησης που στηρίζει την ανάπτυξη των κλάδων. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού/EBITDA διαμορφώθηκε σε 2,4x (οικ. έτος 2024: 2,5x).

Κύρια επιχειρησιακά στοιχεία

Αλουμίνιο: αύξηση των πωλήσεων χάρη στην ισχυρή ζήτηση από τον τομέα συσκευασίας, καθώς και αύξηση στην κερδοφορία, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω από τη βελτίωση των λογιστικών αποτελεσμάτων μετάλλου.

Χαλκός: οι υψηλότερες τιμές μετάλλων στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) ενίσχυσαν τη θετική δυναμική του κύκλου εργασιών, τον οποίο στήριξε η σταθερή ζήτηση για προϊόντα σωλήνων και λάμες χαλκού για data centers και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Η κερδοφορία επηρεάστηκε κυρίως από τη μείωση των λογιστικών αποτελεσμάτων μετάλλου.

Καλώδια: η αυξημένη αξιοποίηση της διευρυμένης παραγωγικής δυναμικότητας και η ομαλή εκτέλεση υφιστάμενων έργων συντέλεσαν στα εύρωστα αποτελέσματα, ενώ παράλληλα το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών παραμένει ισχυρό.

Σωλήνες χάλυβα: ισχυρές επιδόσεις χάρη στις στοχευμένες επενδύσεις ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας που αύξησαν τους όγκους παραγωγής και χάρη στο μείγμα έργων, που εκτελέστηκε εντός του πρώτου εξαμήνου, με υψηλά περιθώρια κέρδους.

Χάλυβας: ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία που οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση στις κύριες αγορές και τα ελαφρώς καλύτερα περιθώρια για τον χάλυβα οπλισμού και τα προϊόντα πλεγμάτων, τα οποία αντισταθμίζουν τις πιο αναιμικές επιδόσεις στο υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο.

Ακίνητα: συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων από μισθώματα χάρη στην ενεργητική διαχείριση ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση των ταμειακών ροών από ακίνητα εισοδήματος.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Viohalco Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος δήλωσε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε εύρωστες επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό να διαπιστώνουμε την ενισχυμένη συμβολή των κλάδων αλουμινίου, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, καθώς και τη σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου χάλυβα, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους.

Τα ισχυρά αυτά αποτελέσματα καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας και την ανθεκτικότητα μας, παρά τις μακροοικονομικές αντιξοότητες και τη γεωπολιτική αστάθεια. Το ευρύ χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας, οι ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, παράλληλα με τις στοχευμένες επενδύσεις, οι οποίες στηρίζουν την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, τη βελτιστοποίηση του προϊοντικού μείγματος και την επέκταση σε νέους ελκυστικούς κλάδους, είχαν καταλυτική επίδραση στο αποτέλεσμα αυτό.»