Wall Street: Σε νέα υψηλά Nasdaq και S&P 500 – «Εκτινάσσεται» η Intel χάρη στη Nvidia

Οι εξελίξεις αυτές ήρθαν μετά την ασταθή συνεδρίαση της Τετάρτης και μετά την αναμενόμενη απόφαση της Fed να μειώσει το βασικό της επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας. Tην ίδια ημέρα, ο Dow Jones Industrial Average ήταν ο μόνος δείκτης που κατέγραψε κέρδη, με άνοδο 260 μονάδων ή περίπου 0,6%, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq Composite έκλεισαν με απώλειες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την απόφαση, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, μείωσε τις προσδοκίες των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα ακολουθήσει μια παρατεταμένη πορεία μειώσεων επιτοκίων φέτος, χαρακτηρίζοντας την τελευταία μείωση ως «διαχείριση ρίσκου». Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προβλέπουν δύο ακόμη μειώσεις φέτος, αλλά μόνο μία το 2026, ενώ οι αγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει δύο έως τρεις ακόμη μειώσεις για το επόμενο έτος.

«Η μείωση των 25 μονάδων βάσης από τη Fed είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η εξασθένηση της αγοράς εργασίας και ο επίμονος πληθωρισμός ώθησαν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να δράσουν — αλλά σταδιακά. Δεν πρόκειται για στροφή πολιτικής, αλλά για ένα μετρημένο βήμα», δήλωσε η Gina Bolvin, πρόεδρος της Bolvin Wealth Management Group.

«Για τους επενδυτές, αυτό σημαίνει ήπια ανακούφιση από τα επιτόκια, όχι εντυπωσιακές κινήσεις», πρόσθεσε. «Η Fed βαδίζει σε τεντωμένο σκοινί και τα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα».

Παρά τις απώλειες της Τετάρτης, οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq εξακολουθούν να κινούνται σε θετική τροχιά για την εβδομάδα, με άνοδο 0,7% και 1,5% αντίστοιχα. Αυτό φέρνει τον ευρύτερο δείκτη αγοράς (S&P 500) σε πορεία για την έκτη ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες επτά, ενώ ο Nasdaq — που είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένος στην τεχνολογία — οδεύει προς την τρίτη συνεχόμενη θετική εβδομάδα. Ο Dow έχει ενισχυθεί κατά 0,3% αυτή την εβδομάδα.