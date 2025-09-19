Αστάθεια-στις-ασιατικές-αγορές:-Η-boj-διατηρεί-τα-επιτόκια-και-οι-μετοχές-αντιδρούν

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε σταθερό το βασικό επιτόκιο στο 0,5% την Παρασκευή, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων και υπογραμμίζοντας τη συντηρητική της στάση εν μέσω επιβραδυνόμενου πληθωρισμού, απόφαση που επηρέασε τις αγορές, με τον δείκτη Nikkei 225 να γυρίζει σε αρνητικό πρόσημο μετά από νέα ιστορικά υψηλά.

Πιο αναλυτικά, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 περιόρισε τα κέρδη του και υποχώρησε κατά 0,59% την Παρασκευή (19/9), αφού η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 0,5%, σε συμφωνία με τις προβλέψεις δημοσκόπησης του Reuters μεταξύ οικονομολόγων. Ο δείκτης είχε φτάσει σε νέο ιστορικό υψηλό για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρία νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε κατά 0,36% έναντι του δολαρίου, φτάνοντας τις 147,45 μονάδες.

Η απόφαση για διατήρηση του επιτοκίου έρχεται καθώς ο βασικός πληθωρισμός στην Ιαπωνία υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2024, φτάνοντας το 2,7% για τον Αύγουστο και σημειώνοντας τρίτο συνεχόμενο μήνα πτώσης.

Το ποσοστό του βασικού πληθωρισμού — που δεν περιλαμβάνει τις τιμές των νωπών τροφίμων — ήταν σε ευθυγράμμιση με το 2,7% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι στη δημοσκόπηση του Reuters. Ο γενικός πληθωρισμός στη χώρα επίσης υποχώρησε στο 2,7%, από 3,1% τον Ιούλιο, σημειώνοντας νέο χαμηλό από τον Νοέμβριο του 2024.

«Η απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά υπογραμμίζει τη συντηρητική της στάση εν μέσω επιβράδυνσης του πληθωρισμού και παγκόσμιας αβεβαιότητας — δίνει προτεραιότητα στη σταθερότητα έναντι μιας πρόωρης σύσφιξης», δήλωσε ο Hiroaki Amemiya, διευθυντής επενδύσεων στην Capital Group. «Διατηρώντας την ευελιξία στη νομισματική πολιτική, η BoJ δείχνει την ετοιμότητά της να ανταποκριθεί σε εξωτερικές μεταβολές ενώ συνεχίζει να αξιολογεί τη δύναμη της οικονομικής ανάκαμψης της Ιαπωνίας.»

«Η στρατηγική της BoJ υποστηρίζει τα αρχικά στάδια ενός αναπληθωριστικού κύκλου, και όχι την αντιστροφή πορείας», πρόσθεσε ο Amemiya.

Οι αποδόσεις των διετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν στο 0,885%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2008, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης Topix κατέγραψε άνοδο 0,84%.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας ενισχύθηκε κατά 0,77%. Οι δείκτες Kospi και Kosdaq της Νότιας Κορέας ήταν σταθεροί κατά την έναρξη των συναλλαγών.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,4%, ενώ ο εγχώριος δείκτης CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,13%. Η Zijin Gold, θυγατρική της μεγαλύτερης εταιρείας εξόρυξης χρυσού της Κίνας, Zijin Mining, επιδιώκει να συγκεντρώσει περίπου 25 δισ. HKD (3,2 δισ. δολάρια) μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς στο Χονγκ Κονγκ, όπως έδειξε σχετική εταιρική κατάθεση την Παρασκευή.

Η εταιρεία προσφέρει σχεδόν 349 εκατομμύρια μετοχές στην τιμή των 71,59 HKD ανά μετοχή, με την έναρξη διαπραγμάτευσης να έχει προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου.

Ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας υποχώρησε κατά 0,55%. Η ναυαρχίδα του ομίλου Adani, η Adani Enterprises, κατέγραψε άνοδο άνω του 4% μετά την απόφαση της ρυθμιστικής αρχής της ινδικής αγοράς να απαλλάξει τον Όμιλο Adani και τον ιδρυτή του, Gautam Adani, από ορισμένες κατηγορίες παρατυπιών που είχαν διατυπωθεί από την Hindenburg Research.

Συνολική εικόνα των δεικτών