Βρετανία: Η MI6 στρέφεται στο Dark Web για να στρατολογήσει Ρώσους πράκτορες – Τι είναι το νέο Silent Courier

Στο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web) στρέφονται οι Βρετανοί κατάσκοποι που θα επιδιώξουν με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιήσουν τις «ψηφιακές σκιές» για να στρατολογήσουν πληροφοριοδότες και να λαμβάνουν πληροφορίες από πράκτορες στη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η βρετανική υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού MI6 θα χρησιμοποιήσει ένα νέο portal στο dark web που ονομάζεται «Σιωπηλός Αγγελιοφόρος» (Silent Courier), μέσω του οποίου θα μεταβιβάζονται με ασφάλεια πληροφορίες για παράνομες δραστηριότητες οπουδήποτε στον κόσμο ή θα παρέχονται υπηρεσίες.

«Σήμερα ζητάμε από όσους διαθέτουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια αστάθεια, τη διεθνή τρομοκρατία ή δραστηριότητες εχθρικών κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών, να επικοινωνήσουν με τη MI6 με ασφάλεια μέσω διαδικτύου», αναμένεται να πει ο επικεφαλής της υπηρεσίας Ρίτσαρντ Μουρ, όταν ανακοινώσει επίσημα το σχέδιο σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή, σύμφωνα με το Reuters. Ο Mουρ, που στο παρελθόν κάλεσε δημοσίως Ρώσους να κατασκοπεύσουν για λογαριασμό της Βρετανίας αναμένεται να προσθέσει: «Η εικονική μας πόρτα είναι ανοιχτή για εσάς».

Στροφή στο σκοτεινό διαδίκτυο

Η MI6 ιδρύθηκε το 1909. Επισήμως αναγνωρίστηκε τη δεκαετία του 1990. Παραδοσιακά λειτουργεί στη σκιά. Μόνο ο επικεφαλής της, που είναι γνωστός ως «C», κατονομάζεται δημόσια.

Η υπηρεσία, που δημοσίευσε και βίντεο για τις νέες της υπηρεσίες, αναφέρει ότι μέχρι σήμερα, πυρήνας της λειτουργίας της ήταν οι δια ζώσης συναντήσεις. Ωστόσο, θα στραφεί στην ανωνυμία του dark web, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά από διακινητές ναρκωτικών, τρομοκράτες και κακοποιούς. Οδηγίες για τη χρήση της νέας πύλης θα αναρτηθούν στο κανάλι της MI6 στο YouTube, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επένδυση σε τεχνολογία αιχμής

«Καθώς ο κόσμος αλλάζει και οι απειλές που αντιμετωπίζουμε πολλαπλασιάζονται, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει πάντα ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους του», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ, προσθέτοντας ότι ενισχύονται οι προσπάθειες για τη στρατολόγηση κατασκόπων με τεχνολογία αιχμής.

Η ανακοίνωση έρχεται ένα μήνα πριν αποχωρήσει ο Μουρ από τη θέση του, μετά από πέντε χρόνια θητείας. Στη θέση του θα βρεθεί η Μπλέιζ Μετρεβέλι, που θα γίνει η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της MI6.