Β.-Σπανάκης:-Τέλη-Δεκεμβρίου-τα-οφέλη-από-τις-φορολογικές-ελαφρύνσεις-σε-μισθωτούς-και-συνταξιούχους

Στις φορολογικές ελαφρύνσεις που θα προκύψουν από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, τα οφέλη για μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς και στις παρεμβάσεις που γίνονται για την μείωση της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης.

Οι συνταξιούχοι, θα δουν τα οφέλη από τις φορολογικές ελαφρύνσεις, τέλη Δεκεμβρίου και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι στα δεδουλευμένα του Ιανουαρίου, όπως είπε ο κ. Σπανάκης, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι πολλαπλάσια του πληθωρισμού, ενώ ειδικά για τους συνταξιούχους ανέφερε ότι θα έχουν μια τριπλή θετική παρέμβαση, δηλαδή από την προσωπική διαφορά, από την οικονομική ενίσχυση και από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.

«Η Ελλάδα έχει συντελεστές πολύ πιο κάτω από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες»

Για τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, ο υφυπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι πλέον η Ελλάδα θα έχει πιο χαμηλούς συντελεστές από χώρες της ΕΕ. «Στην Ισπανία είναι στο 24%, στη Γαλλία φτάνει στο 30%, στην Ιταλία στο 35%. Εμείς έχουμε εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή του 9%, άρα λοιπόν πολύ πιο κάτω από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φτάνουμε στο 20% για οικογένειες με παιδιά πάει στο 16%, πάει στο 9%, πάει στο 0% για τις πολύτεκνες οικογένειες», δήλωσε.

Όπως είπε, «όλα αυτά θα φέρουν μια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και είναι μια βάση για το πώς θα συνεχίσουμε τις μειώσεις φόρων και τα επόμενα έτη», ενώ συμπλήρωσε ότι «η φιλοσοφία και το DNA της παράταξής μας είναι η μείωση των φόρων, άμεσων και έμμεσων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα κάνουμε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Γι΄ αυτό λοιπόν τα επόμενα χρόνια που περιμένουμε καλύτερα αποτελέσματα, θα έχουμε και νέα θετικά μέτρα».

Για την ακρίβεια

Σχετικά με τον έλεγχο της ακρίβειας, επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει προβεί σε συγκεκριμένα μέτρα, όπως η ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού και οι στοχευμένοι έλεγχοι, ενώ διαβεβαίωσε ότι «στα θέματα των ελέγχων, και των στοχευμένων ελέγχων και για κατηγορίες προϊόντων που επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων των νοικοκυριών, η κυβέρνηση θα είναι παρούσα με συγκεκριμένα αποτελέσματα».

Τέλος, ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε και στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ, λέγοντας ότι «φυσικά θέλουμε να πάμε σε μείωση του ΦΠΑ, όμως δεν θα φύγουμε από τα δημοσιονομικά, διότι μπορεί να πας σε μια μείωση του ΦΠΑ και να πας να βάλεις άλλον φόρο. Όσο στο τιμόνι της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία κανένας φόρος δεν θα αυξηθεί. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει φέρει 72 μειώσεις σε επιβαρύνσεις. Άρα δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει, όσο στο τιμόνι της χώρας είναι κυβέρνηση της ΝΔ, αύξηση είτε έμμεσου είτε άμεσου φόρου»