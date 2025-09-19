Γεωργιάδης:-Ορισμένοι-παράγοντες-θέλουν-να-ρίξουν-τον-Μητσοτάκη

Για την αναφορά του πρωθυπουργού σε «παράγοντες» στη συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη ρωτήθηκε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης και απάντησε «είναι προφανές ότι υπάρχουν ορισμένοι οικονομικοί και εκδοτικοί παράγοντες που αντιμάχονται τον Μητσοτάκη και θέλουν να τον ρίξουν από την πρωθυπουργία». «Αυτό δεν είναι αθέμιτο, δημοκρατία έχουμε και οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαίωμα λόγου. Αυτό που είπε ο πρωθυπουργός είναι να ξέρουμε τι κάνει ο καθένας και ότι το μεγάλο αφεντικό είναι ο λαός» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας

Παράλληλα ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για την τοποθέτηση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Θεόδωρου Μαργαρίτη, ότι «η ΝΔ μπορεί να παίρνει 30% στις δημοσκοπήσεις αλλά το υπόλοιπο 70% τη μισεί».

«Αυτή η φράση μου θύμισε αυτόματα εκείνη την προεκλογική αφίσα του Τσίπρα το 2015 “ή εμείς ή αυτοί” μόνο που τότε μαζί με το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλαμε την τοξικότητα. Όταν λες για κάποιον ότι τον μισείς, εννοείς ότι είναι εχθρός σου. Όταν ο Μαργαρίτης που αυτοπροβάλλεται ως κεντρώος, όταν το ΠΑΣΟΚ εισάγει τη φράση “σας μισούμε”, πώς θα κάνουμε αύριο κυβέρνηση; Μπορείς να κάνεις κυβέρνησης συνεργασίας με κάποιον που σε μισεί;» είπε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας.

Όπως είπε «το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι μισεί το 30% του ελληνικού λαού. Το βρίσκετε λογικό; Το “σας μισώ” είναι εμφύλιος και καταστροφή. Είναι δυνατόν να λέμε οι πολιτικοί αντίπαλοι ότι μισούμε ο ένας τον άλλο; Τι είμαστε, κάφροι; Αυτό πρέπει να φύγει από το πολιτικό λεξιλόγιο».

Χαρακτήρισε, επίσης, απρέπεια και αντιαισθητικά τα όσα είπε ο «χθεσινός στο ΠΑΣΟΚ» κ. Μαργαρίτης για τον Ανδρέα Λοβέρδο επειδή «είναι φίλος του Άδωνι. Δεν ήξερα ότι στην πολιτική απαγορεύονται οι φιλίες».

Με αφορμή, δε, τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1 το βράδυ της Τετάρτης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε πως «ο πρωθυπουργός είπε ότι αν υποτεθεί ότι ο λαός σε μια εκλογική αναμέτρηση δεν δώσει αυτοδυναμία σε ένα κόμμα και ζητήσει κυβέρνηση συνεργασίας, τότε αυτονοήτως πρωθυπουργός δεν μπορεί παρά να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος γιατί σε κάθε περίπτωση είναι ο νικητής των εκλογών. Στις ευρωπαϊκές χώρες αυτό δεν τίθεται καν προς συζήτηση».

«Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και ο λαός πει ότι δεν θέλει αυτοδυναμία – η προσωπική μου άποψη είναι πως είναι απόλυτο συμφέρον η αυτοδύναμη κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν μας ταιριάζουν – είμαστε υποχρεωμένοι τουλάχιστον να το προσπαθήσουμε» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.