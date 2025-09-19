Γιατί-έκλεισαν-6.300-περίπτερα-στην-Ελλάδα-σε-μία-15ετία

Συγκεκριμένα, 6.300 περίπτερα έπαψαν να λειτουργούν στην τρέχουσα 15ετία.

Ο αριθμός των περιπτέρων στην Ελλάδα έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 15 χρόνια, με χιλιάδες επιχειρήσεις να «βάζουν» λουκέτο.

Συγκεκριμένα, 6.300 περίπτερα έπαψαν να λειτουργούν στην τρέχουσα 15ετία.

Το 2010 σύμφωνα με τα στοιχεία τα περίπτερα ήταν 9.000 περίπτερα ενώ το 2023 υπήρχαν μόλις 4.000.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτές τις μετρήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα mini-market και όποια επιχείρηση στεγάζεται σε κτίρια.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Reader.gr