Γιατί ο Πούτιν δεν μπορεί να αφήσει την Ουκρανία να ευημερήσει

Σύμφωνα με την αφήγηση του Βλαντιμίρ Πούτιν , η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία για να αποτρέψει την περικύκλωσή της από το ΝΑΤΟ, να προστατεύσει τις ρωσόφωνες μειονότητες στην ανατολική Ουκρανία και να ανατρέψει ένα «ναζιστικό» και παράνομο ουκρανικό καθεστώς. Αυτές οι «πραγματικές βαθύτερες αιτίες», επέμεινε ο Πούτιν, πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν υπάρξει ειρήνη ή ακόμα και κατάπαυση του πυρός.

Οι δικαιολογίες του Πούτιν για την έναρξη του πολέμου έχουν επαναληφθεί με τόσο μεγάλη συνέπεια που, ελλείψει εναλλακτικής λογικής, αυτή η αφήγηση έχει εισχωρήσει ακόμη και στη γλώσσα ορισμένων Δυτικών ηγετών και αναλυτών.

Υπάρχει, ωστόσο, μια πολύ πιο αξιόπιστη εξήγηση, βασισμένη σε αδιάσειστα οικονομικά δεδομένα, για την εμμονή της Ρωσίας να κυριαρχήσει στην Ουκρανία. Η πιο σοβαρή απειλή για το καθεστώς του Πούτιν είναι η τεράστια ανισότητα στην ευημερία μεταξύ της Ρωσίας και των εθνών στην περιφέρειά της που έχουν ξεφύγει από την κυριαρχία της Μόσχας.

Μετασοβιετικές τύχες

Από το 1990, οι πρώην ρωσικές δορυφόροι χώρες που έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημιουργήσει μια μέση αύξηση του εθνικού ΑΕΠ σχεδόν δεκαπλάσια. Αντίθετα, το εθνικό ΑΕΠ της ίδιας της Ρωσίας και των χωρών εκτός ΕΕ στα δυτικά σύνορά της έχει αυξηθεί μόλις κατά τέσσερις φορές την ίδια περίοδο.

Ως αποτέλεσμα, σε μια μόνο γενιά, το συνδυασμένο οικονομικό βάρος των χωρών που διέφυγαν από την τροχιά της Ρωσίας υπερβαίνει πλέον αυτό της ίδιας της Ρωσίας, μια εκπληκτική αντιστροφή της τύχης. Όπως δείχνει η εμπειρία, τόσο διαφορετικές οικονομικές επιδόσεις μεταξύ εθνών που συνδέονται στενά με την ιστορία και τη γεωγραφία οδηγούν σχεδόν πάντα σε δυσαρέσκεια.

Το 1990, το ΑΕΠ της Ρωσικής Ομοσπονδίας ήταν διπλάσιο από το συνολικό ΑΕΠ των νέων χωρών της ΕΕ (500 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι περίπου 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων). Σήμερα, το συνολικό ΑΕΠ των νέων χωρών της ΕΕ είναι 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με τα 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια για τη Ρωσία, ένα χάσμα ευημερίας που διευρύνεται με κάθε χρόνο που περνάει. Αυτό απέχει πολύ από την πρόβλεψη του Πούτιν το 2001 ότι η Ρωσία θα απολάμβανε τόσο ισχυρή οικονομική ανάπτυξη που, μέχρι το 2020, θα ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Σήμερα είναι 11η.

Κοιτάζοντας τον χάρτη της περιοχής, ξεκινώντας από το σημείο όπου η Ρωσία συναντά τη Φινλανδία και προχωρώντας προς τα κάτω μέσω των χωρών της Βαλτικής, της Πολωνίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, φτάνουμε στο μόνο ημιτελές τμήμα των συνόρων της ΕΕ με τη Ρωσία: τις τέσσερις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της Λευκορωσίας, της Γεωργίας, της Μολδαβίας και, φυσικά, της Ουκρανίας. Η Ουκρανία έχει περισσότερους κατοίκους, γη και ΑΕΠ από τις άλλες τρεις μαζί.

Έτσι εξηγείται η εμμονή του Πούτιν: η Ουκρανία είναι, στην πραγματικότητα, το κράτος-σημείο καμπής. Μόλις ενταχθεί στην ΕΕ και δημιουργήσει οικονομική ανάπτυξη συγκρίσιμη με τους άλλους πρώην σοβιετικούς δορυφόρους που βρίσκονται ήδη στο οικονομικό μπλοκ, η βαρυτική έλξη της ευημερίας της Ουκρανίας θα είναι ακαταμάχητη για τους τρεις μικρότερους γείτονές της.

Ουρανοξύστες στη Βαρσοβία, το 2023. Η Πολωνία και άλλοι πρώην σοβιετικοί δορυφόροι έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τη Ρωσία στην οικονομική ανάπτυξη.

Για τον Πούτιν, οι επιπτώσεις της μελλοντικής οικονομικής επιτυχίας της Ουκρανίας είναι τρομερές. Το ρωσικό κοινό είναι τόσο εξαρτημένο να βλέπει την Ουκρανία ως εθνοτικά και γλωσσικά παρόμοια με τη Ρωσία, που η ευημερία της θα έθετε δύσκολα ερωτήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας. Εάν οι χώρες είναι τόσο παρόμοιες, η μόνη εύλογη εξήγηση για μια ριζική απόκλιση στην οικονομική τους επιτυχία θα ήταν τα πολιτικά και οικονομικά θεμελιώδη στοιχεία της ίδιας της Ρωσίας. Οι Ρώσοι μπορεί τότε να αρχίσουν να αμφιβάλλουν για τη βιωσιμότητα της δυσανάλογης εξάρτησης της χώρας τους από την άντληση προσόδων από ορυκτά καύσιμα, μεγάλο μέρος των οποίων δεσμεύεται και στη συνέχεια διαχέεται από διεφθαρμένες ελίτ στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.