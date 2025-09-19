Γκίλφοϊλ:-Είναι-η-μεγαλύτερη-τιμή-της-ζωής-μου-να-υπηρετήσω-ως-η-πρώτη-γυναίκα-πρέσβης-των-ΗΠΑ-στην-Ελλάδα

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, την επικύρωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως της επόμενης πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα μας έκανε τώρα την πρώτη της επίσημη δήλωση μέσω της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την ίδια να τονίζει: «Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία.

Η Ελλάδα είναι το λίκνο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου — τα ίδια ιδανικά που ενέπνευσαν τους Ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεχίζουν να καθιστούν την Αμερική τη σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο. Ως Πρέσβης, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες Συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σκοπεύω να είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

Η ορισθείσα Πρέσβης Γκίλφοϊλ θα είναι η 25η Πρέσβης των ΗΠΑ που θα υπηρετήσει στην Ελλάδα μετά την αναβάθμιση της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής σε Πρεσβεία το 1942.

Γιατί θεωρείται σημαντική για τις ΗΠΑ η έγκριση για την Γκίλφοϊλ

Η Γερουσία των ΗΠΑ το βράδυ της Πέμπτης επιβεβαίωσε 48 από τους υποψήφιους του προέδρου Τραμπ σε μία μόνο ψηφοφορία 51-47 στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι άλλαξαν τους κανόνες για να περιορίσουν τη συζήτηση και να επιταχύνουν τη διαδικασία.

Ο δρόμος για την επικύρωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ άνοιξε μετά την ενεργοποίηση της λεγόμενης «πυρηνικής επιλογής», δηλαδή την αλλαγή των κανονισμών, από τη Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία που επέτρεψε την επικύρωση των υποψηφίων ανά ομάδες.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό η Γκίλφοϊλ θα έπρεπε να βρισκόταν κανονικά ήδη στη χώρα μας. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια των Δημοκρατικών για την υπερψήφιση του «μεγάλου και όμορφου νομοσχεδίου», όπως το αποκαλούσε ο πρόεδρος Τραμπ, τους οδήγησε στην απόφαση να μην στηρίξουν τη διαδικασία των διορισμών με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις.

Η έγκριση της Γκίλφοϊλ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις με την Αθήνα σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

