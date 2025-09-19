Δημοκρατικοί-γερουσιαστές:-Η-κυβέρνηση-Τραμπ-δίνει-στην-Κίνα-«ελεύθερη-πρόσβαση»-στο-ρωσικό-lng

Γερουσιαστές των Δημοκρατικών κάλεσαν σήμερα τους αξιωματούχους του Τραμπ να επαναλάβουν τις στοχευμένες κυρώσεις στις ενεργειακές προμήθειες της Ρωσίας, λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιτρέπει στην Κίνα να αγοράζει φορτία ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), κάτι που βοηθάει τη Ρωσία να υποστηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι απογοητευμένος από την αποτυχία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Τραμπ απέφυγε να επιβάλει άμεσες κυρώσεις σε ρωσικές ενεργειακές εταιρείες κατά τη δεύτερη θητεία του. Αντ’ αυτού, επέβαλε πρόσθετους δασμούς 25% στις εισαγωγές αγαθών από την Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

Η κατασκευή του έργου της Ρωσίας Arctic LNG 2 (μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου) ξεκίνησε στα τέλη του 2023 αλλά βρίσκεται πίσω από το χρονοδιάγραμμα εξαιτίας των ελλείψεων σε δεξαμενόπλοια LNG και των κυρώσεων που είχε επιβάλλει η Δύση στη Ρωσία πριν αναλάβει ο Τράμπ τον Ιανουάριο. Το εν λόγω έργο διέκοψε τη λειτουργία του τον περασμένο Οκτώβριο. Ωστόσο από τον Αύγουστο, από τη μονάδα έχουν φορτωθεί περίπου έξι δεξαμενόπλοια LNG, ενώ τέσσερα από αυτά είχαν σταλεί για εκφόρτωση σε κινεζικό λιμάνι.

Για την αποφυγή κυρώσεων στη Μόσχα

«Η αποτυχία επιβολής ακόμη και των υφιστάμενων κυρώσεων κατά της Ρωσίας και η φαινομενική προθυμία να δοθεί στην Κίνα ελεύθερη πρόσβαση να αγοράσει ρωσική ενέργεια υπονομεύει θεμελιωδώς τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και για την επίδραση στους υπολογισμούς του Κρεμλίνου στις διαπραγματεύσεις», έγραψαν οι γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν, Σέλντον Γουάιτχαους, Κρίστοφερ Κουνς, Κρις Βαν Χόλεν και τέσσερις άλλοι σε επιστολή τους προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Οι γερουσιαστές δήλωσαν ότι η αποφυγή των κυρώσεων στέλνει ένα μήνυμα σε άλλους πιθανούς αγοραστές ότι μπορούν να αγοράσουν ρωσικό LNG χωρίς συνέπειες και ενδεχομένως επιτρέπει στη Ρωσία δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα που θα βοηθήσουν στη χρηματοδότηση του πολέμου.

Τα υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομικών δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Οι γερουσιαστές ζήτησαν από τους αξιωματούχους να απαντήσουν στις ερωτήσεις έως την 1η Οκτωβρίου, όπως και στην ερώτηση εάν η κυβέρνηση προετοιμάζει κυρώσεις που σχετίζονται με τα φορτία για την ενίσχυση των υφιστάμενων μέτρων των ΗΠΑ για το έργο και εάν σκοπεύει να αποτρέψει άλλους μεγάλους εισαγωγείς ενέργειας από την αγορά του LNG.

