Δυναμική παρουσία του instacar στην Auto Thessaloniki 2025 με καινοτόμες υπηρεσίες leasing και πώλησης αυτοκινήτων. 

Το instacar, η πρώτη πλήρως ψηφιακή υπηρεσία μίσθωσης και πώλησης οχημάτων στην Ελλάδα, συμμετείχε στην έκθεση Auto Thessaloniki 2025, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Με έμφαση στην καινοτομία, το instacar παρουσίασε τις υπηρεσίες του στον τομέα του leasing και της πώλησης αυτοκινήτων, προσκαλώντας τους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά ευέλικτες λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε οδηγού.

Στη διάρκεια της έκθεσης, η οποία συγκέντρωσε περισσότερους από 100.000 επισκέπτες, το περίπτερο του instacar κατέγραψε υψηλή προσέλευση και έντονο ενδιαφέρον. Το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing, τις νέες λύσεις mobility, καθώς και τις δυνατότητες αγοράς μεταχειρισμένων οχημάτων.

Η μεγάλη προσφορά «Αυτοκίνητο του Μήνα» συνεχίστηκε, με 50% έκπτωση στα δύο πρώτα μισθώματα του νέου Opel Frontera, ενώ αποκλειστικά για τους επισκέπτες της Auto Thessaloniki δόθηκε δώρο και η εγγραφή στο instacar αξίας 270€ + ΦΠΑ. Εξίσου σημαντικές ήταν και οι προσφορές για την αγορά αυτοκινήτου. Με την καμπάνια «Back to Fuel», κάθε αγορά μεταχειρισμένου οχήματος συνοδεύεται από δώρο καύσιμα για 3 μήνες, συνολικής αξίας 225€, ενώ, για πρώτη φορά και μόνο για τους επισκέπτες της έκθεσης, το instacar κάλυψε πλήρως το κόστος μεταβίβασης στην αγορά αυτοκινήτου, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία χωρίς επιπλέον κόστος.

Η συμμετοχή του instacar στην Auto Thessaloniki 2025 εμπλουτίστηκε με ένα διαδραστικό activation, έναν digital τροχό τύχης με πλούσια δώρα, εκπτώσεις και τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσει κάποιος ένα πολυτελές ηλεκτρικό SUV εντελώς δωρεάν για 1 χρόνο, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες και υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία και την εμπειρία του πελάτη.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία στην έκθεση συνδέεται άμεσα με την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του instacar στη Βόρεια Ελλάδα. Το νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 90 στη Νεάπολη, αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του μέσα στις επόμενες ημέρες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας και προσφέροντας σε πελάτες και συνεργάτες άμεση πρόσβαση στο πλέον σύγχρονο μοντέλο leasing και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες του instacar.