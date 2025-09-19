ΔΥΠΑ:-Υποχώρησε-κατά-6,2%-η-ανεργία-τον-Αύγουστο

Μείωση κατά 6,2% σημείωσε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Αύγουστο σε ετήσια βάση καθώς ανήλθαν σε 790.844 άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά 52.698 άτομα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Αύγουστος 2024) και μείωση κατά 4.744 άτομα (-0,6%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Ιούλιος 2025).

Πιο αναλυτικά, το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Αύγουστο 2025, ανήλθε σε 790.844 άτομα.

Από αυτά 423.784 (ποσοστό 53,6%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 367.060 (ποσοστό 46,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Τα στοιχεία με βάση το φύλο και την ηλικία

Οι άνδρες ανέρχονται σε 243.813 άτομα (ποσοστό 30,8%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 547.031 άτομα (ποσοστό 69,2%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 249.964 άτομα (ποσοστό 31,6%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 358.800 άτομα (ποσοστό 45,4%).

Η γεωγραφική κατανομή

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 281.559 άτομα (ποσοστό 35,6%) και 158.793 άτομα (ποσοστό 20,1%) αντίστοιχα.

Στις 170.604 το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Αύγουστο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 170.604 άτομα, από τα οποία οι 164.420 (ποσοστό 96,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 6.184 (ποσοστό 3,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 51.119 (ποσοστό 30,0%) και οι γυναίκες σε 119.485 (ποσοστό 70,0%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 132.249 (ποσοστό 77,5%) είναι κοινοί, 1.551 (ποσοστό 0,9%) είναι οικοδόμοι, 6.184 (ποσοστό 3,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 968 (ποσοστό 0,6%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 29.436 (ποσοστό 17,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 216 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Αύγουστο κατάγραψε μείωση κατά 6.327 άτομα (-3,6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Αύγουστο 2024 και αύξηση κατά 59.656 άτομα (53,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο 2025.