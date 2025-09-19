Είχαμε-«παραγωγική-συνομιλία»-είπε-ο-Τραμπ-για-την-επικοινωνία-με-Σι

«Πολύ παραγωγική» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Σι Τζινπίνγκ, τονίζοντας ότι σημειώθηκε πρόοδος ως προς την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης TikTok.

«Μόλις ολοκλήρωσα μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο Σι της Κίνας. Είχαμε πρόοδο σε πολλά πολύ σημαντικά θέματα, όπως το εμπόριο, τη φαιντανύλη, την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και την έγκριση της συμφωνίας για το TikTok», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

I just completed a very productive call with President Xi of China. We made progress on many very important issues including Trade, Fentanyl, the need to bring the War between Russia and Ukraine to an end, and the approval of the TikTok Deal. I also agreed with President Xi that… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 19, 2025

«Η τηλεφωνική συνομιλία ήταν πολύ καλή, θα ξαναμιλήσουμε στο τηλέφωνο, εκτιμούμε την έγκριση του TikTok και ανυπομονούμε να συναντηθούμε στο φόρουμ του APEC!», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Οι ηγέτες ΗΠΑ και Κίνας αναμενόταν, στη συγκεκριμένη συνομιλία, να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία που θα πωλούσε τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία του TikTok στις ΗΠΑ σε Αμερικανούς επενδυτές, μετά την ψήφιση νόμου από το Κογκρέσο, νωρίτερα φέτος, που απαγόρευε τη λειτουργία της εφαρμογής, εκτός αν η Κίνα παραχωρούσε τον έλεγχο του 80% των περιουσιακών στοιχείων του. Ωστόσο, δεν έχει προκύψει ακόμα επίσημη ενημέρωση για το συγκεκριμένο κομμάτι.

«Συμφώνησα επίσης με τον πρόεδρο Σι ότι θα συναντηθούμε στη σύνοδο κορυφής της APEC στη Νότια Κορέα (στα τέλη Οκτωβρίου), ότι θα πάω στην Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους και ότι ο πρόεδρος Σι θα έρθει, επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες σε κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο Τραμπ.

Τι ανακοίνωσε η κινεζική προεδρία

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η κινεζική πλευρά, ο Σι Τζινπίνγκ έκανε λόγο για «ρεαλιστική, θετική και εποικοδομητική» συζήτηση, στάθηκε στο θέμα των δασμών, λέγοντας πως οι ΗΠΑ πρέπει να αποφύγουν την επιβολή μονομερών εμπορικών περιορισμών και ζήτησε λύση σύμφωνη με τους κανόνες της αγοράς για το TikTok.

Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Το απόγευμα της 19ης Σεπτεμβρίου 2025, ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο πρόεδροι αντάλλαξαν ειλικρινείς και σε βάθος απόψεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ και άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και παρείχαν στρατηγικές κατευθύνσεις για τη σταθερή ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ στο μέλλον. Η συζήτηση ήταν ρεαλιστική, θετική και εποικοδομητική.

Ο Πρόεδρος Σι επεσήμανε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σύμμαχοι που πολέμησαν πλάι-πλάι κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόσφατα, η Κίνα τίμησε με σεμνότητα την 80ή επέτειο της νίκης του Κινεζικού Λαϊκού Πολέμου Αντίστασης κατά της Ιαπωνικής Εισβολής και του Παγκόσμιου Αντιφασιστικού Πολέμου, και προσκάλεσε τις οικογένειες των Αμερικανών «Flying Tigers» να παρακολουθήσουν την παρέλαση στην εξέδρα του Τιενανμέν.

Ο κινεζικός λαός δεν θα ξεχάσει την πολύτιμη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και των άλλων αντιφασιστικών συμμαχικών χωρών στον Κινεζικό Αντιστασιακό Πόλεμο. Η τιμή των πεσόντων ηρώων και η μνήμη της ιστορίας είναι απαραίτητες για την προάσπιση της ειρήνης και τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος.

Ο Πρόεδρος Σι τόνισε τη ζωτική σημασία των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως ικανές να βοηθήσουν η μία την άλλη να επιτύχουν και να ευημερήσουν μαζί για το καλό των δύο χωρών και ολόκληρου του κόσμου. Για να υλοποιηθεί αυτό το όραμα, οι δύο πλευρές πρέπει να εργαστούν σκληρά και προς την ίδια κατεύθυνση, ώστε να επιτύχουν αμοιβαίο σεβασμό, ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία με αμοιβαίο όφελος. Οι πρόσφατες διαβουλεύσεις μεταξύ αξιωματούχων της Κίνας και των ΗΠΑ αντανακλούσαν το πνεύμα της ισότητας, του σεβασμού και του αμοιβαίου οφέλους. Μπορούν να συνεχίσουν να χειρίζονται κατάλληλα τα εκκρεμή ζητήματα στις διμερείς σχέσεις και να επιδιώκουν αμοιβαία επωφελείς λύσεις.

Η αμερικανική πλευρά πρέπει να αποφύγει την επιβολή μονομερών εμπορικών περιορισμών, ώστε να μην διαταράξει τα αποτελέσματα των πολλαπλών γύρων διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Η θέση της Κίνας στο ζήτημα του TikTok είναι σαφής: η κινεζική κυβέρνηση σέβεται τις επιθυμίες της εν λόγω εταιρείας και θα χαρεί να δει παραγωγικές εμπορικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς, να οδηγούν σε μια λύση που συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς της Κίνας και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Η αμερικανική πλευρά πρέπει να παρέχει ένα ανοιχτό, δίκαιο και αμερόληπτο περιβάλλον για τους Κινέζους επενδυτές».

