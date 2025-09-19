Εθνική-Ασφαλιστική:-Γιατί-έκλεισε-το-deal-με-τον-όμιλο-Συγγελίδη

Μόλις τις προηγούμενες ημέρες, το Euro2day.gr είχε αναφερθεί με σχετικό δημοσίευμά του στο πλήθος των deals που γίνονται φέτος στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και χθες ανακοινώθηκε μια ακόμη εξαγορά στον χώρο, καθώς η Εθνική Ασφαλιστική απέκτησε το 55% των εταιρειών του ομίλου Συγγελίδη Elysee Insurance Agent & Coordinator και Elysee Insurance Brokers.

To αξιοσημείωτο βέβαια της υπόθεσης είναι ότι ο αγοραστής είναι ασφαλιστική εταιρεία, ωστόσο κάτι παρόμοιο συνέβη φέτος και με την Europa Holdings. Συγκεκριμένα, η Europa Holdings η οποία κατέχει το 100% της Ευρώπη ΑΕΓΑ, απέκτησε παράλληλα τις εταιρείες διαμεσολάβησης ΝΑΚ και Άμυνα.

Η διαφορά είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο αγοραστής δεν ήταν ασφαλιστική εταιρεία (η Ευρώπη ΑΕΓΑ), ούτε η ασφαλιστική εταιρεία μετέχει στο management των δύο αυτών εταιρειών διαμεσολάβησης. Πάντως, έχουν υπάρξει και κατά το παρελθόν κάποιες λίγες μετοχικές συμμετοχές (συνήθως μειοψηφικές) ασφαλιστικών εταιρειών σε σχήματα διαμεσολαβητών.

Ένα δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο του deal είναι το ότι η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει δυναμικά σε έναν κλάδο (οχημάτων) που χαρακτηρίζεται από οξύτατο ανταγωνισμό (βλέπε επιχειρήσεις Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, εταιρείες διαδικτύου όπως η Anytime και η Hellas Direct, καθώς και ηλεκτρονικές πλατφόρμες) και μάλιστα πολλές από τις δραστηριοποιούμενες εταιρείες υποχρεώνονται σε αρνητικό ασφαλιστικό αποτέλεσμα. Δεν είναι λίγοι άλλωστε οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι προτρέπουν τα δίκτυα να μειώσουν την προσοχή τους στις καλύψεις οχημάτων και να εστιαστούν σε άλλους ασφαλιστικούς κλάδους, με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για το 2023 (η πλέον πρόσφατη που έχει δημοσιευθεί), ο δείκτης ζημιών του κλάδου οχημάτων αυξήθηκε από το 46,33% του 2018 στο 61,27% το 2023, ποσοστό που ανεβαίνει στο 80,36% αν συμπεριληφθούν τα αναλογιστικά-στατιστικά αποθέματα. Στους δείκτες αυτούς φυσικά θα πρέπει να προστεθούν τόσο το κόστος πρόσκτησης, όσο και τα λειτουργικά έξοδα των ασφαλιστικών εταιρειών.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Πρώτον, λόγω του ότι ο όμιλος Συγγελίδη ελέγχει ένα πολύ σημαντικό μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων, έχει προνομιακή πρόσβαση σε ένα πολύ σημαντικό δυνητικό ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας και επιβαρυνόμενος με μικρό κόστος πρόσκτησης. Προφανώς, η Εθνική Ασφαλιστική αισιοδοξεί ότι θα ασφαλίζει κάθε χρόνο ένα μεγάλο ποσοστό του στόλου των οχημάτων που πωλούνται μέσω του ομίλου Συγγελίδη, ανεβάζοντας σημαντικά τη δική της παραγωγή και στερώντας μερίδια από τον ανταγωνισμό.

Δεύτερον, η Εθνική Ασφαλιστική θα επιδιώξει να εκμεταλλευθεί συνέργειες από το πελατολόγιο των πρακτορειακών εταιρειών του ομίλου Συγγελίδη, προσπαθώντας να τους διαθέσει και άλλες καλύψεις πέρα από τον κλάδο οχημάτων, όπως για παράδειγμα ασφαλίσεις κατοικιών, συνταξιοδοτικά συμβόλαια, κ.λπ..

Και τρίτον, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να βελτιώσουν την κατάσταση στον κλάδο της αστικής ευθύνης οχημάτων:

Πρώτα απ’ όλα, από το φετινό καλοκαίρι έχει καταστεί υποχρεωτική η ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και των δικύκλων έναντι φυσικών καταστροφών (θετική επίδραση επί της παραγωγής).

η ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και των δικύκλων έναντι (θετική επίδραση επί της παραγωγής). Η κυβέρνηση φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της δυνατότητας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων , προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ανασφάλιστων οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.

, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ανασφάλιστων οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Η πρόσφατη εφαρμογή του νέου -και πολύ αυστηρότερου- Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με τη δρομολογούμενη τοποθέτηση καμερών σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ελπίζεται ότι θα περιορίσουν τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων στους ελληνικούς δρόμους, άρα θα μειώσουν το ύψος των αποζημιώσεων που καταβάλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Γνωστός παράγοντας από το χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, μιλώντας στο Euro2day.gr, θεώρησε εύλογη και ερμηνεύσιμη την κίνηση της Εθνικής Ασφαλιστικής να προχωρήσει στην εξαγορά του 55% των δύο εταιρειών διαμεσολάβησης του ομίλου Συγγελίδη: «Ζούμε στην εποχή των deals. Μέσα από αυτή την κίνηση η Εθνική Ασφαλιστική θα επιδιώξει να αυξήσει τον στόλο των ασφαλισμένων οχημάτων της και παράλληλα να αποκτήσει ένα επιπλέον καλό δίκτυο πωλήσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά.