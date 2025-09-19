Ενημέρωση-για-ανάρτηση-κτηματολογικών-πινάκων-σε-Ιθάκη,-Κεφαλλονιά-και-Ζάκυνθο

Σε ανακοίνωσή του το Κτηματολόγιο ενημερώνει όσους έχουν ακίνητη περιουσία σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ότι, προς αποφυγή συνωστισμού στα Γραφεία Κτηματογράφησης, εφόσον μέχρι την 22α Σεπτεμβρίου 2025, επισκεφθούν τα Γραφεία και αιτηθούν διόρθωση ή κλείσιμο ραντεβού, αυτό μπορεί να διεκπεραιωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, θεωρούμενο εμπρόθεσμο.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να υποβάλουν μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2025, όσες αιτήσεις διόρθωσης/αναμόρφωσης βρίσκονται σε «προσωρινή καταχώριση» στο portal του Ελληνικού Κτηματολογίου, με την προϋπόθεση ότι έχουν αποθηκευτεί προσωρινά στο σύστημα έως και την 22α Σεπτεμβρίου 2025.

Η διαδικασία της Ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:

Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)

Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)

Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν συμφωνούν με κάποιο από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr ή στο Γραφείο Κτηματογράφησης, μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Από την έναρξη της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο.

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης

Καλλικρατικός Δήμος Ιθάκης: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΝΩΓΗΣ, ΕΞΩΓΗΣ, ΙΘΑΚΗΣ, ΚΙΟΝΙΟΥ, ΛΕΥΚΗΣ, ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας

Καλλικρατικός Δήμος Αργοστολίου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΚΩΝΟΣ, ΑΡΓΙΝΙΩΝ, ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ, ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ, ΖΟΛΩΝ, ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ, ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ, ΛΑΚΗΘΡΑΣ, ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΥΡΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ, ΜΟΥΣΑΤΩΝ, ΝΥΦΙΟΥ, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΜΑΛΩΝ, ΠΑΣΤΡΑΣ, ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ, ΠΕΣΑΔΑΣ, ΠΟΡΟΥ, ΠΟΥΛΑΤΩΝ, ΠΥΛΑΡΕΩΝ, ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ, ΣΚΑΛΑΣ, ΣΠΑΡΤΙΩΝ, ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ, ΧΙΟΝΑΤΩΝ

Καλλικρατικός Δήμος Ληξουρίου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΓ. ΘΕΚΛΗΣ, ΑΘΕΡΟΣ, ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ, ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ, ΚΑΤΩΓΗΣ, ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑΣ, ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ, ΡΙΦΙΟΥ, ΣΚΙΝΕΩΣ, ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ, ΧΑΒΔΑΤΩΝ, ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ

Καλλικρατικός Δήμος Σάμης: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ, ΑΣΟΥ, ΒΑΡΕΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΩΝ, ΓΡΙΖΑΤΩΝ, ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΚΑΡΥΑΣ, ΚΟΘΡΕΑΣ, ΚΟΜΙΤΑΤΩΝ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΤΡΙΚΑΤΩΝ, ΠΛΑΓΙΑΣ, ΠΥΡΓΙΟΥ, ΣΑΜΗΣ, ΤΟΥΛΙΑΤΩΝ, ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ, ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ

Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

Καλλικρατικός Δήμος Ζακύνθου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ, ΑΓ. ΛΕΟΝΤΟΣ, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ, ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ, ΑΓΑΛΑ, ΑΛΙΚΑΝΑ, -ΛΟΚΗΠΩΝ, ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑΣ, ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΩΝ, ΑΝΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΒΑΝΑΤΟΥ, ΒΟΛΙΜΩΝ, ΒΟΥΓΙΑΤΟΥ, ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ, ΓΑΛΑΡΟΥ, ΓΥΡΙΟΥ, ΕΞΩ ΧΩΡΑΣ, ΚΑΛΙΠΑΔΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ, ΚΑΤΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΕΡΙΟΥ, ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟΥ, ΚΥΨΕΛΗΣ, ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΩΝ, ΛΑΓΩΠΟΔΟΥ, ΛΙΘΑΚΙΑΣ, ΛΟΥΧΑΣ, ΜΑΡΙΩΝ, ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ, ΜΕΣΟΥ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΜΠΟΧΑΛΗΣ, ΟΡΘΟΝΙΩΝ, ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ, ΠΛΑΝΟΥ, ΡΟΜΙΡΙΟΥ, ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ, ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ, ΤΡΑΓΑΚΙΟΥ, ΦΙΟΛΙΤΗ

Επικοινωνία

Γραφείο Κτηματογράφησης Ιθάκης

Οδός Οδυσσέως, ΤΚ 28300, Ιθάκη

Τηλέφωνο για ραντεβού: 26740 32031

Τηλέφωνο και - για πληροφορίες σχετικά με την Ανάρτηση: 217 0006363 – [- -]

- Γραφείου Κτηματογράφησης: [- -]

Ωράριο λειτουργίας Γραφείου Κτηματογράφησης: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00 – 16:00 και Τετάρτη: 08:00 – 20:00

Γραφείο Κτηματογράφησης Κεφαλληνίας

5ο χλμ. επαρχιακής οδού Αργοστολίου-Πόρου, περιοχή Κοκύλια, Τ.Κ. 28100, Κεφαλονιά

Τηλέφωνο για ραντεβού: 26710 68510

Τηλέφωνο και - για πληροφορίες σχετικά με την Ανάρτηση: 217 0006363 – [- -]

- Γραφείου Κτηματογράφησης: [- -]

Ωράριο λειτουργίας Γραφείου Κτηματογράφησης: Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00 – 16:00 και Τετάρτη: 08:00– 20:00

Γραφείο Κτηματογράφησης Ζακύνθου