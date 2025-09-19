Επιστολή-Κόστα-στους-ηγέτες-για-το-άτυπο-Ευρωπαϊκό-Συμβούλιο

Βασικό θέμα, τα βήματα για την ολοκλήρωση του «Οδικού χάρτη» για την Άμυνα.

Η ενίσχυση της ετοιμότητας της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και η ενδυνάμωση της στήριξης προς την Ουκρανία, τα δυο βασικά θέματα που θα συζητήσουν οι ευρωπαίοι ηγέτες στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου.

Στην επιστολή του προς τους ηγέτες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα αναφέρεται στις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τη Ρωσία στην Πολωνία και τη Ρουμανία, τονίζοντας πως «αποτελούν μια ξεκάθαρη υπενθύμιση ότι πρέπει να επιταχύνουμε και να εμβαθύνουμε τις προσπάθειές μας». Ο ίδιος επισημαίνει τη συμβολή των κοινών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το SAFE, με στόχο να γίνουν πιο αποδοτικές οι αμυντικές επενδύσεις.

Ο κ. Κόστα θέτει συγκεκριμένα βήματα που θα συζητηθούν στην άτυπη Σύνοδο της Κοπεγχάγης, ως προς την «οικοδόμηση μιας κοινής κατανόησης» για την «επίτευξη του στόχου ετοιμότητας της άμυνας έως το 2030». Συγκεκριμένα, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τρεις άξονες που αφορούν στον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας.

Πρώτον, οι ηγέτες θα συζητήσουν πώς μπορούν να παραδώσουν ταχύτερα, δηλαδή «πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την κοινή ανάπτυξη δυνατοτήτων; Αυτό περιλαμβάνει τη βέλτιστη χρήση του μοντέλου «ηγέτιδας χώρας» για έργα προτεραιότητας εντός μιας συνεκτικής συνολικής στρατηγικής», όπως αναφέρει στην επιστολή του. Δεύτερον, είναι η στήριξη στα κράτη μέλη που βρίσκονται στην ανατολική πτέρυγα που αντιμετωπίζουν αυξημένες απειλές. Τέλος, είναι η παράμετρος της διακυβέρνησης και, όπως εξηγεί ο ίδιος, «να διασφαλίσουμε αποτελεσματική πολιτική εποπτεία και συντονισμό – ιδίως για την παρακολούθηση ελλείψεων δυνατοτήτων και την αξιολόγηση της προόδου». Παράλληλα, θέτει το ερώτημα πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί ο ρόλος των Υπουργών Άμυνας στο Συμβούλιο προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως αναφέρει ο Αντόνιο Κόστα στην επιστολή του, «οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν πώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω τη στήριξή μας προς την Ουκρανία και να επιτύχουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Ο ίδιος τόνισε ότι οι «επίσημες κατευθύνσεις» για τα δυο θέματα, την άμυνα και την Ουκρανία, θα δοθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Ηγετών στο τέλος Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.