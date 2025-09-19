ΕΤΑΔ:-Διαγωνισμοί-για-την-αξιοποίηση-ανενεργών-ακινήτων-σε-Ναύπλιο,-Αλεξανδρούπολη-και-Αγ.-Νικόλαο-Κρήτης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι πρωτοβουλίες της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρικής του Υπερταμείου, για την αναβίωση και αξιοποίηση ανενεργών ακινήτωντα οποία είχαν περιέλθει στο χαρτοφυλάκιό της και χρήζουν άμεσων και σημαντικών παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό «τρέχουν» τρεις διαγωνισμοί που αφορούν εμβληματικά ακίνητα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα:

Στην Παλιά Πόλη του Ναυπλίου είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ιστορικού ακινήτου, που προσφέρεται για τουριστική ή εμπορική αξιοποίηση, με στόχο την αναβίωση της περιοχής και την τόνωση της τοπικής αγοράς (δείτε περισσότερα εδώ).

Στην Αλεξανδρούπολη , η ΕΤΑΔ διαθέτει προς πώληση διώροφο διατηρητέο κτίριο με υπόγειο σε κεντρικό σημείο πλησίον του λιμανιού. Πρόκειται για ένα ακίνητο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και υψηλή επενδυτική αξία (δείτε περισσότερα εδώ).

Στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την πώληση τετραώροφου πρώην ξενοδοχείου Γ' τάξης, δυναμικότητας 25 δωματίων, στην οδό Ιδομενέως 6, σε κεντρική θέση πλησίον παραλίας. Το ακίνητο αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή (δείτε περισσότερα εδώ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πρωτοβουλίες εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου ανενεργών ακινήτων σε όλη την Ελλάδα. Η ΕΤΑΔ, μέσω της πώλησης, της εκμίσθωσης ή της παραχώρησης χρήσης, επιδιώκει: