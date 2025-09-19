Η-Αlumil-συμμετέχει-σε-ιστορικής-σημασίας-έργο-στον-Καναδά

Σε ένα από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα έργα που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στον Καναδά, το οποίο αφορά ιστορική αποκατάσταση στην περιοχή του χωριού Σενάκου (Senakw), όπου ζούσαν οι αυτόχθονες Σκουάμις προτού εκδιωχθούν από τις εστίες τους, συμμετέχει με τα συστήματά της η ALUMIL.

Σε ένα από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα έργα που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στον Καναδά, το οποίο αφορά ιστορική αποκατάσταση στην περιοχή του χωριού Σενάκου (Senakw), όπου ζούσαν οι αυτόχθονες Σκουάμις προτού εκδιωχθούν από τις εστίες τους, συμμετέχει με τα συστήματά της η ALUMIL.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του πρότζεκτ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την κοινότητα των αυτοχθόνων και το συνταξιοδοτικό ταμείο του Καναδά, οι Σκουάμις ζούσαν επί αιώνες στην περιοχή, πολύ πριν από την άφιξη των Ευρωπαίων αποίκων στο Βανκούβερ το 1791, σε ένα χωριό με το όνομα Senakw, από όπου εκτοπίστηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα.

Σήμερα, εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη μια ιστορική αποκατάσταση, με άξονα τη μνήμη και τη βιωσιμότητα. Τα συστήματα της ALUMIL μπαίνουν σε τρεις πύργους του έργου. «Το όραμα πίσω από το Σεκάνου (Senakw) είναι η διαμόρφωση ενός πολυεπίπεδου, ζωντανού τοπίου, με χώρους πρασίνου, ψυχαγωγίας και κοινωνικής συναναστροφής. Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις, κατά τις οποίες θα χτιστούν συνολικά 11 πύργοι κατοικιών και εμπορικών χρήσεων.

Αυτή την περίοδο φτάνει στο τέλος της η πρώτη φάση του έργου, με την ολοκλήρωση της κατασκευής τριών εντυπωσιακών πύργων (Mountain Towers), στους οποίους έχουν τοποθετηθεί προηγμένα συστήματα της ALUMIL» υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, όπου αναφέρεται ότι η επιλογή των συστημάτων έγινε στο πλαίσιο της άμεσης και άριστης συνεργασίας της ALUMIL με την εταιρεία-developer του έργου.