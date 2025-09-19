Κέκροψ:-Στα-2,06-εκατ.-ευρώ-οι-πωλήσεις-στο-εξάμηνο

H ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε (ATHEX: ΚΕΚΡ) δημοσίευσε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01/ – 30/06/2025.

Κύκλος εργασιών: Οι πωλήσεις για το Α’ εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε € 2.065 χιλ. έναντι € 505 χιλ. στις 30/06/2024. Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται στην πώληση ενός στρέμματος του οικοπέδου ΟΤ 133 έναντι της πώλησης του 50% του διαμερίσματος που διέθετε η Εταιρεία στην οδό Περσέως 1-3 την συγκρίσιμη περίοδο.

Κέρδη/ (Ζημία) προ φόρων: Η ζημία προ φόρων για το Α’ εξάμηνο του 2025 ανέρχεται σε € 674 χιλ. έναντι ζημίων € 922 χιλ. της προηγούμενης περιόδου. Η τρέχουσα περίοδος έχει επηρεαστεί αρνητικά από πρόβλεψη απομείωσης των ακινήτων προς διάθεση ποσού € 388 χιλ., ενώ στην συγκρίσιμη περίοδος η αντίστοιχη απομείωση ήταν € 500 χιλ. Χωρίς την επίδραση από την αναγνώριση των απομειώσεων τα αποτελέσματα προ φόρων της τρέχουσας χρήσης θα ήταν ζημία € 286 χιλ. και της συγκρίσιμης περιόδου θα ήταν ζημιά € 422 χιλ.

*Τα αποτελέσματα 6μήνου της Κέκροψ, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.