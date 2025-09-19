Κέκροψ:-Στα-2,06-εκατ.-ευρώ-ο-κύκλος-εργασιών-το-α’-εξάμηνο

Η ζημία προ φόρων για το α’ εξάμηνο του 2025 ανέρχεται σε 674 χιλ. ευρώ έναντι ζημίων 922 χιλ. της προηγούμενης περιόδου.

Στα 2,06 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Κέκροψ για το α’ εξάμηνο του 2025 έναντι 505 χιλιάδων ευρώ στις 30/06/2024. Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται στην πώληση ενός στρέμματος του οικοπέδου ΟΤ 133 έναντι της πώλησης του 50% του διαμερίσματος που διέθετε η Εταιρεία στην οδό Περσέως 1-3 την συγκρίσιμη περίοδο.

Η ζημία προ φόρων για το α’ εξάμηνο του 2025 ανέρχεται σε 674 χιλ. ευρώ έναντι ζημίων 922 χιλ. της προηγούμενης περιόδου. Η τρέχουσα περίοδος έχει επηρεαστεί αρνητικά από πρόβλεψη απομείωσης των ακινήτων προς διάθεση ποσού 388 χιλ. ευρώ ενώ στην συγκρίσιμη περίοδος η αντίστοιχη απομείωση ήταν 500 χιλ. ευρώ. Χωρίς την επίδραση από την αναγνώριση των απομειώσεων τα αποτελέσματα προ φόρων της τρέχουσας χρήσης θα ήταν ζημία 286 χιλ. ευρώ και της συγκρίσιμης περιόδου θα ήταν ζημιά 422 χιλ. ευρώ.