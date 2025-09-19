Καναδάς και Μεξικό εμβαθύνουν τους δεσμούς τους – Επιθυμούν «πιο δίκαιη» συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ο Καναδάς και το Μεξικό συμφώνησαν να εμβαθύνουν τους δεσμούς τους, με τις κυβερνήσεις τους να δεσμεύονται για στενότερη συνεργασία στους τομείς του εμπορίου και της ασφάλειας, καθώς και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη οικονομική πίεση από τις ΗΠΑ.

Οι δύο κυβερνήσεις ευελπιστούν πως η προσεχής αναθεώρηση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου που έχουν συνάψει με τις ΗΠΑ, μέσα στην επόμενη χρονιά, θα την κάνει «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική», δήλωσε την Πέμπτη ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, έπειτα από συνάντησή του με τη Μεξικανή πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ.

Η τριμερής συμφωνία CUSMA

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στη μεξικανική πρωτεύουσα, ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης δήλωσε ακόμη «απόλυτα αποφασισμένος να συνεργαστεί με τους δυο εταίρους» της χώρας του.

Η τρέχουσα τριμερής συμφωνία – CUSMA κατά την ορολογία της κυβέρνησης του Καναδά, T-MEC κατ’ αυτήν του Μεξικού, USMCA κατ’ αυτήν των ΗΠΑ –, που υπογράφτηκε το 2020, αναμένεται να επανεξεταστεί την επόμενη χρονιά κι από τα τρία κράτη.

Η Μεξικανή πρόεδρος Σέινμπαουμ διαβεβαίωσε πως είναι «αισιόδοξη» για το μέλλον της εμπορικής συμφωνίας της βόρειας Αμερικής, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να διαπραγματευτεί ξανά ώστε να εξασφαλίσει πιο ευνοϊκούς όρους για τις εταιρείες των ΗΠΑ.

Η συμφωνία είναι κρίσιμη για τις οικονομίες του Μεξικού και του Καναδά: αντίστοιχα, περί το 80 και το 75% των εξαγωγών τους έχει προορισμό την αγορά των ΗΠΑ.

Οι δασμοί Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε τελωνειακούς δασμούς σε πολλά από τα προϊόντα καναδικής και μεξικανικής παραγωγής που δεν καλύπτονταν από τη συμφωνία. Απειλεί τους γείτονες της χώρας του με νέα αντίποινα αν δεν σταματήσουν τις μεταναστευτικές ροές και τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», αντέτεινε ο Καναδός πρωθυπουργός. «Ο καλύτερος τρόπος να ανταγωνιστούμε άλλες περιοχές του κόσμου είναι να ενισχύσουμε την εμπορική συμφωνία των τριών χωρών», έκρινε από την πλευρά της η Μεξικανή πρόεδρος.

Τόσο ο Καναδάς όσο και το Μεξικό έχουν πληγεί από τους δασμούς των ΗΠΑ – 50% στον καναδικό χάλυβα και 25% σε ορισμένα μεξικανικά φαρμακευτικά προϊόντα. Ο Τραμπ έχει επίσης επιβάλει «δασμό φαιντανύλης» 25% στο Μεξικό, επικαλούμενος την ασφάλεια των συνόρων.

Πρώτη επίσκεψη Κάρνεϊ στο Μεξικό

Αυτή είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Κάρνεϊ στο Μεξικό ως πρωθυπουργός του Καναδά και σηματοδοτεί μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των διμερών σχέσεων μετά την ένταση που σημειώθηκε πέρυσι, όταν Καναδοί αξιωματούχοι κατηγορήθηκαν ότι επιδίωκαν ξεχωριστή εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τους δασμούς.

Τότε η απάντηση της Σέινμπαουμ ήταν ότι «πρέπει να υπάρχει σεβασμός για το Μεξικό, ειδικά από τους εμπορικούς του εταίρους» και ότι ο Καναδάς «θα μπορούσε μόνο να εύχεται να είχε τον πολιτιστικό πλούτο που έχει το Μεξικό».

Στη συνάντησή τους ωστόσο το κλίμα ήταν πολύ θερμό, με τους δύο να ανταλλάσσουν δώρα και αργότερα φιλικούς χαιρετισμούς στην κοινή συνέντευξη Τύπου. «Η σημερινή μας συμφωνία θα διευρύνει και θα εμβαθύνει τη συνεργασία, έτσι ώστε τα επόμενα 30 χρόνια να προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές από ό,τι τα τελευταία 30 χρόνια», δήλωσε ο Κάρνεϊ.