Κορρές: Ο τζίρος των 61 εκατ. ευρώ και οι εξαγωγές σε 52 χώρες – Τα επόμενα βήματα

Ποιες οι στρατηγικές προτεραιότητες για το μέλλον. Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις.

Σε τέσσερις βασικούς πυλώνες στηρίζεται το στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο της Κορρές για το 2025, καθώς η εταιρεία επιχειρεί να ισχυροποιήσει έτι περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας καλλυντικών και φαρμακευτικών ειδών, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.

Στους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση, περιλαμβάνονται α) η εστίαση στις κατηγορίες στρατηγικής προτεραιότητας Πρόσωπο και Άρωμα, καθώς και στην κατηγορία Αντηλιακών προϊόντων ενώ επανέρχεται και στο Μακιγιάζ, β) η περαιτέρω ανάπτυξη πωλήσεων και βελτίωση της κερδοφορίας στην ελληνική αγορά, γ) η ανάπτυξη στις στρατηγικές αγορές Ευρώπης, Αμερικής, και Ασίας και υποστήριξη στις ταχύτατα ανερχόμενες αγορές όπως της Αυστραλίας και της Λατινικής Αμερικής και τέλος δ) με την ολοκλήρωση του εξ ορθολογισμού της αμερικανικής αγοράς, η ανάπτυξη των διαδικτυακών πωλήσεων μέσου του καινοτόμου προγράμματος Loyalty KORRES.

Στο 26% του κύκλου εργασιών παγκοσμίως οι ψηφιακές πωλήσεις

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της Κορρές που είδαν το φως της δημοσιότητας πριν από μερικές ώρες, η εταιρεία «μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον τα προηγούμενα χρόνια κατάφερε να επανέλθει σε πορεία ανάπτυξης και βελτίωσης της κερδοφορίας με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των εμπορικών τμημάτων (business units) και του τμήματος κεντρικού διεθνούς marketing, τη στρατηγική κατεύθυνση της προς τις κύριες δραστηριότητές και κανάλια διανομής και την ανάπτυξη των ψηφιακών πωλήσεων, που πλέον αποτελούν το 26% των πωλήσεων παγκοσμίως». Ταυτόχρονα «έλαβε διορθωτικά μέτρα και προσάρμοσε τη δομή του κόστους για να θέσει τη σωστή βάση από το 2022 και μετά. Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχιστεί και το 2025 η ίδια στρατηγική που έφερε τα θετικά αποτελέσματα του 2024».

Η εικόνα στις στρατηγικές αγορές της εταιρείας

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, σημαντική αύξηση γνώρισαν οι στρατηγικές αγορές της εταιρείας, ως εξής: στην Ελλάδα +9,2%, οι εξαγωγές σε ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές όπως η Αυστραλία +18,4% και η ανατολική Ευρώπη +95,3% αλλά και στις εταιρείες του ομίλου όπως Γαλλία +5,7%, Γερμανία +10,4% και Βραζιλία + 69,6%, οι οποίες προμηθεύονται τα προϊόντα τους από την εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ.

Ταυτόχρονα η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ USA παρουσίασε σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 10,3% με ταυτόχρονα βελτίωση της κερδοφορίας κατά 11,9 μονάδες.

Ξεπέρασαν τα 61 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2024

Ειδικότερα, το 2024 οι πωλήσεις της Κορρές διαμορφώθηκαν στα 61,323 εκατ. ευρώ από 50,119 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ήτοι αυξημένες κατά 22% με κύριους άξονες την άνοδο πωλήσεων στην ελληνική αγορά, την Ευρώπη και την Αμερική αλλά και την ενίσχυση των εξαγωγών σε σημαντικές αγορές προτεραιότητας διανέμοντας τα προϊόντα της πλέον σε 52 χώρες.

Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9.2% λόγω της υλοποίησης ενός στοχευμένου πλάνου υποστήριξης στρατηγικών κατηγοριών (skin & fragrances), ενισχύοντας τις πωλήσεις και τη θέση της στο εγχώριο κανάλι του φαρμακείου και της επιλεκτικής διανομής. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά κυρίως στις αγορές προτεραιότητας όπου υπάρχουν θυγατρικές όπως είναι η Αμερική, η Γερμανία, η Γαλλία, η Βραζιλία αλλά κι από το δίκτυο εξαγωγών σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Νορβηγία, η Τσεχία και η Αυστραλία.

Το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 34,176 εκατ. ευρώ το 2024 από 27,241 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 25%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στα 55,73% από 54,35% την αντίστοιχη χρήση του 2023. Η βελτίωση του οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των πωλήσεων, στην επικέντρωση σε προϊόντα υψηλότερης κερδοφορίας, χαμηλότερες promotion πωλήσεις, βελτιωμένες καμπάνιες επικοινωνίας καθώς και βελτίωση του μικτού περιθωρίου στην Ελλάδα.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων αναδιοργάνωσης (Adjusted EBITDA), εάν αφαιρεθεί η επίπτωση των εκτάκτων εξόδων αναδιοργάνωσης ανήλθαν στα 10,714 εκατ. ευρώ από 7,089 εκατ. ευρώ το 2023, ήτοι αύξηση 51,15%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 8,454 εκατ. ευρώ από 5,409 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, αυξημένα κατά 56,30% κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων και του περιθωρίου μεικτού κέρδους καθώς και της συγκράτησης των εξόδων σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2023.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 2,088 εκατ. ευρώ από ζημιές 5,108 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ το 2024 τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές 2,042 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 4,133 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Τέλος, οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές και διαμορφώθηκαν στα 5,927 εκατ. ευρώ το 2024 από 6,011 εκατ. ευρώ το 2023.

Σε σχέση δε με το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας, αυτό διαμορφώθηκε στις 31/12/2024 στα 356 άτομα, από 344 άτομα στα τέλη του 2023.

Οι γεωπολιτικές προκλήσεις και οι δασμοί

Όπως αναφέρει η διοίκηση στην οικονομική έκθεση «οι συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία σε συνδυασμό με το ρευστό περιβάλλον στη Μέση Ανατολή δημιουργούν ουσιαστικούς γεωπολιτικούς κινδύνους με έμφαση και αντίκτυπο κυρίως στο ενεργειακό κόστος και κατ’ επέκταση στο κόστος παραγωγής».

«Η επικείμενη επιβολή υψηλότερων δασμών στις εμπορικές συναλλαγές με τις ΗΠΑ και η πιθανή γενίκευση των δασμολογικών επιβαρύνσεων στις εμπορικές συναλλαγές, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων δεν έχει δημιουργηθεί ένα σαφές και οριστικό πλαίσιο. Ο όμιλος έχει επεξεργαστεί διαφορετικά σενάρια για τις αναμενόμενες επιπτώσεις οι οποίες αφορούν κατά βάση στη δραστηριότητα στην αγορά της Αμερικής χωρίς να μπορεί σε αυτό το πλαίσιο να υπάρξει βάσιμη δυνατότητα ποσοτικοποίησης», σημειώνεται επίσης.

Το ομολογιακό

Η εταιρεία στις 27/03/2025 υπέγραψε νέα σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 5.000.000 ευρώ για χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών. Οι τόκοι του δανείου υπολογίζονται με βάση το Euribor 3Μ πλέον περιθωρίου 3,2%. Η μητρική εταιρεία NISSOS HOLDING (CY) LTD ορίζεται ως εγγυητής του δανείου, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου γίνεται με βάση πλάνο επαναγοράς ομολογιών μέχρι και την 27/03/2027. Αναλυτικότερα, το πλάνο προβλέπει την αποπληρωμή του δανείου σε πέντε τριμηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση τον Μάρτιο του 2026 και την τελευταία τον Μάρτιο του 2027.