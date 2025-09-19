Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Πανευρωπαϊκή συνεργασία και θεσμικά κίνητρα για έγκαιρη και ασφαλή ενεργειακή μετάβαση

Την ανάγκη για θεσμικό διάλογο ανάμεσα σε Κυβερνήσεις, Διαχειριστές και Ρυθμιστές ώστε να χαραχθεί η στρατηγική αναφορικά με τα επόμενα βήματα προς την ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων, ανέδειξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης κατά την τοποθέτησή του στο ετήσιο συνέδριο του Renewables Grid Initiative «The Big Switch» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Στο πάνελ που είχε ως κεντρική θεματική την επάρκεια του συστήματος σε μια απανθρακοποιημένη Ευρώπη, συμμετείχαν επίσης: η κ. Antonella Battaglini, Διευθύνουσα Σύμβουλος του RGI, ο κ. Giles Dickson, Διευθύνων Σύμβουλος της WindEurope, η κ. Asta Sihvonen-Punkka, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Fingrid, η κ. Pamela MacDougall, Head of Energy Markets and Regulation της Amazon Web Services, η κ. Cathy Fraser, Head of Market Requirements της NESO, ο κ. Diederik Peereboom, Γενικός Γραμματέας της T&D Europe και ο κ. Alberto Lampasona, Senior Director Public Affairs της Europacable.

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα προώθησης θεσμικών μεταρρυθμίσεων για την έγκαιρη υλοποίηση κρίσιμων ενεργειακών έργων. Όπως είπε, μεταξύ άλλων θα χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση και ρυθμιστικά κίνητρα, προκειμένου να υποστηριχθούν οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νέες ηλεκτρικές υποδομές, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν με ταχύτητα και σε πρωτοφανή κλίμακα.

Στη βάση αυτή, σχολίασε ότι ίσως πρέπει να επανεξεταστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με την χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης δικτύων, σημειώνοντας ότι εφόσον προχωρήσει μία τέτοια μεταρρύθμιση, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι απαραίτητες εγγυήσεις για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Διαχειριστών και την ταχεία κατασκευή των έργων, τα οποία χαρακτήρισε απαραίτητα για στρατηγική αυτονομία της ηπείρου.

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ επεσήμανε την κρισιμότητα της προστασίας των ηλεκτρικών υποδομών σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο, από τη Βαλτική μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέροντας την απόπειρα της Τουρκίας να παρεμποδίσει τις έρευνες βυθού για το έργο της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ Great Sea Interconnector, τον Ιούλιο του 2024. Τόνισε επίσης τη σημασία ανταλλαγής τεχνογνωσίας ανάμεσα στους Διαχειριστές για την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων, όπως το πρόσφατο blackout της Ισπανίας.

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο κ. Μανουσάκης πρόταξε ως βασικές προτεραιότητες για τον ΑΔΜΗΕ την ψηφιοποίηση, την ολοκλήρωση των νησιωτικών καθώς και την ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων. Πρόσθεσε ότι η συνεχής συνεργασία και ο διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Διαχειριστής, αποτελεί κρίσιμη παράμετρο ώστε να προχωρήσουν ομαλά τα έργα που είναι απαραίτητα για την ασφαλή ηλεκτροδότηση των καταναλωτών.

Σχετικά με την εγχώρια διείσδυση ΑΠΕ, ο κ. Μανουσάκης εξήγησε ότι η χώρα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των φιλόδοξων ενεργειακών στόχων που έχει θέσει νωρίτερα από το ορόσημο του 2030. Με αυτά τα δεδομένα, συμπλήρωσε ότι ο Διαχειριστής προχωρά πλέον σε περικοπές πράσινης ηλεκτροπαραγωγής με κριτήριο την ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος, οι οποίες όπως είπε, δεν σχετίζονται με τη συμφόρηση του δικτύου αλλά με τη χαμηλή ζήτηση.

Διαβεβαίωσε ότι ο ΑΔΜΗΕ θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι δυνατό για την ταχεία ανάπτυξη του συστήματος ώστε να διευρύνεται ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος. Στην κατεύθυνση του πράσινου μετασχηματισμού του ενεργειακού μείγματος, υπενθύμισε ότι οι Διαχειριστές δεσμεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδέουν συνεχώς νέες μονάδες ΑΠΕ, τονίζοντας τη δυσκολία της προσπάθειας για την ολοκλήρωση των θεσμικών παρεμβάσεων που προωθεί η Επιτροπή για τη διαχείριση του ζητήματος.

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία βελτίωσης του απομακρυσμένου ελέγχου του συνόλου των ΑΠΕ, με στόχο την ασφαλέστερη κατανομή των φορτίων σε συνθήκες γεωγραφικά διεσπαρμένης ηλεκτροπαραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης να αποκτήσουν την τεχνική δυνατότητα να ελέγχουν τις ομάδες των μονάδων που εκπροσωπούν, σαν να είναι μια οντότητα, σαν τις κατανεμόμενες μονάδες στο σύστημα μεταφοράς.