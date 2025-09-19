Μαρινάκης: Συνειδητή επιλογή ο διάλογος με την Τουρκία – Δεν υπάρχει κίνδυνος για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη αλλά και στο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία ο κ. Μαρινάκης είπε στο MEGA ότι «ο διάλογος είναι συνειδητή επιλογή χωρίς να σημαίνει ότι υποχωρούμε στο οτιδήποτε» ενώ για τις αγροτικές επιδοτήσεις ήταν κατηγορηματικός ότι «δεν κινδυνεύουν».

Όπως τόνισε, «επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη με τις ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία, με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις ειδήσεις από τη Chevron και τα εξοπλιστικά, η Ελλάδα έχει ενισχυθεί όσο ποτέ»

«Ταυτόχρονα όμως επειδή δεν πιστεύουμε ότι η ενίσχυση είναι αποτέλεσμα ψευτοπατριωτικής πολιτικής, πιστεύουμε στον διάλογο, δεν έχουμε αυταπάτη ό,τι συμφωνούμε σε όλα με την Τουρκία και έχουμε μια διαφορά. Με βάση τις αρχές αυτές θα προσέλθουμε στη συνάντηση της Νέας Υόρκης» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως υπάρχει ένα action plan 54 σημείων που έχει υλοποιηθεί και εκκρεμεί η νομοθέτηση της υπαγωγής του οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για τις επιδοτήσεις, μας διαβεβαιώνει το υπουργείο», σημείωσε, ενώ σχολίασε ως «πληγή των αγροτικών επιδοτήσεων» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Για πολλά χρόνια δεν γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι. Πριν καν έρθει η ευρωπαϊκή εισαγγελία ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που έστειλε 5.200 ΑΦΜ στις Αρχές, έχει κάνει εκατοντάδες διασταυρωτικούς ελέγχους, έχει μπλοκάρει αρκετά ΑΦΜ και αποδείχτηκε ότι δεν ήταν αρκετά. Δεν σταματάνε οι έλεγχοι».

Ειδικά για την εξεταστική επιτροπή είπε ότι «θέλουμε να δούμε πως έφτασε ο όποιος παράνομος να παρανομεί. Τι έκανε η τοπική αυτοδιοίκηση; Πόσοι και ποιοι υπουργοί έκαναν διασταυρωτικούς ελέγχους. Είναι μοτίβο της αντιπολίτευσης να καλεί για κάθε θέμα τον πρωθυπουργό. Δεν έχουν καμία βάση στα δεδομένα της υπόθεσης. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να κληθεί ο πρωθυπουργός, γιατί δεν καλεί και τους προηγούμενους πρωθυπουργούς; Η εξεταστική δεν καταλήγει σε ποινικές ευθύνες, αλλά σε πολύ σοβαρά πορίσματα που θα οδηγήσουν στη διερεύνηση ποινικών ευθυνών».

