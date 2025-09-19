Μητσοτάκης:-Πατριωτικές-ελαφρύνσεις-αντί-για-πατριωτικούς-φόρους

Εκτενή αναφορά στα μέτρα που εξήγγειλε από τη ΔΕΘ για τη στήριξη των εισοδημάτων έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του γραμματέα της ΚΟ. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα θέσει ποτέ σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εκεί που κάποιος πρότεινε πατριωτικούς φόρους, εμείς κάνουμε πράξη τις πατριωτικές φοροελαφρύνσεις. Άλλος μοίρασε υποσχέσεις 4 δισ. βάφοντας πράσινο το δικό του λεφτόδεντρο, εμείς παρουσιάσαμε ένα συνολικό σχέδιο μιας μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης, κοστολογημένο».

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός μίλησε με συγκίνηση για τον εκλιπόντα Απόστολο Βεσυρόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο, και επανέλαβε την πρότασή να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ευχόμενος καλή αρχή στα νέα του καθήκοντα.

«Όταν τον περασμένο Απρίλιο αναδεικνύαμε τον Απόστολο γραμματέα της ΚΟ κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το νήμα της ζωή του έμελλε να κοπεί. Το παράδειγμά του θα δείχνει πάντα τον δρόμο σε όσους ακολουθούν», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, ενώ για τον κ. Χαρακόπουλο ανέφερε πως: «Είναι μια ψύχραιμη φωνή. Έχει γράψει πολλά χλμ και στο κόμμα, και στη Βουλή, και σε κυβερνητικές θέσεις. Μάξιμε, σου εύχομαι καλή δύναμη στα νέα σου καθήκοντα».

Συνέχισε παρουσιάζοντας στους 5 στόχους της κυβέρνησης, τους οποίους παρουσίασε και στη ΔΕΘ, ενώ ανακοίνωσε πως οι Ένοπλες Δυνάμεις θα αποκτήσουν και τέταρτη φρεγάτα Belharra.

Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Πρώτη είναι η έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης και των οικογενειών, των νέων της ελληνικής περιφέρειας

Δεύτερη επιλογή μας είναι αυτή την στήριξη να την παρέχουμε πρωτίστως με διαρκείς μειώσεις φόρων. Ουσιαστικά είναι ένας δοκιμασμένος τρόπος για να μπορούμε να στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα, να αυξάνουμε τους πραγματικούς μισθούς ως ένα αποτελεσματικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια.

Τρίτη προτεραιότητα είναι η διαρκής συνέχιση εμβληματικών μεταρρυθμίσεων με μέτρα που θα ισορροπούν πάντα με τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες.

Τέταρτη διαρκής προτεραιότητα είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και νομιμότητας παντού. Από τις συμμορίες των ποινικών μέχρι τους χούλιγκαν των γηπέδων και από τους κουκουλοφόρους των πανεπιστημίων έως τις υπόγειες δράσεις κάποιων επίορκων στις παρυφές του δημοσίου. Αξίζει να επαναλαμβάνουμε στον δημόσιο διάλογο πως επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, το επόμενο πανεπιστημιακό έτος θα ξεκινήσει χωρίς ουσιαστικά καμία ενεργή κατάληψη, σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας.

Πέμπτη αδιαπραγμάτευτη πυξίδα μας είναι το χτίσιμο μιας ισχυρής Ελλάδας, με μια αποτελεσματική και ευέλικτη εξωτερική πολιτική, με προτεραιότητα το μεταναστευτικό, τη φύλαξη των συνόρων μας αλλά και με κινήσεις στον τομέα της άμυνας, που πιστοποιούν οι νέοι αναβαθμισμένοι μισθοί στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου, αλλά και σημαντικές αποφάσεις που λάβαμε στο τελευταίο ΚΥΣΕΑ, όπως η επιλογή μας να προχωρήσουμε στην απόκτηση μιας τέταρτης φρεγάτας Belharra αλλά και στη σημαντική αναβάθμιση των τριών προηγούμενων».



«Αυτή η παράταξη δεν θα κάνει ποτέ εκπτώσεις στην αμυντική θωράκιση της πατρίδας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε λέγοντας πως «όλες αυτές οι κατευθύνσεις είναι ταυτοτικές της ιδεολογικής και πολιτικής φυσιογνωμίας της ΝΔ. Η ΝΔ είναι το κόμμα των πολλών όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκατ. συμπολίτες μας. Είμαστε και η παράταξη των νέων, όταν κανείς νέος έως τα 24 έτη και εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει πια μόνιμα φόρο εισοδήματος».

«Η ΝΔ είναι και η παράταξη που είναι δίπλα και στην ελληνική οικογένεια», συνέχισε ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ.

«Είμαστε η παράταξη που στέκεται και δίπλα στην ελληνική επικράτεια, στα ακριτικά μας νησιά, στους συνταξιούχους», τόνισε, ενώ υπενθύμισε και το μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου.

«Η κυβέρνηση ανακατευθύνει το μέρισμα της ανάπτυξης αλλά και τα κέρδη από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, απευθείας στους λογαριασμούς των πολιτών. Η μείωση της φορολογίας όπως θα την δουν οι πολίτες από τον Ιανουάριο του 2026, ισοδυναμεί με μια πραγματική αύξηση μισθών. Και θεωρώ πως αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους προτείνουν συμπληρωματικά μέτρα σε αυτά που προτείνουμε εμείς, όπως η μείωση του ΦΠΑ ή ο 13ος μισθός για το δημόσιο», ανέφερε.

«Ο δημοσιονομικός χώρος που η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της εξαντλήθηκε από τις παρεμβάσεις που εξήγγειλα. Οτιδήποτε πάνω από αυτό το ποσό θα μας οδηγούσε σε ευρωπαϊκές περιπέτειες καθώς η χώρα έχει υποχρέωση να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα και να μπορεί να μειώνει το μεγάλο χρέος που επιβαρύνει εμάς και την επόμενη γενιά. Άρα ο χώρος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ορισμένος και αν κάποιος τον αμφισβητεί, δεν έχει παρά να ρωτήσει την ΕΕ αν η ελληνική κυβέρνηση είχε την δυνατότητα να δαπανήσει περισσότερα χρήματα», είπε επίσης ο κ. Μητσοτάκης αναφέροντας το παράδειγμα της Γαλλίας. «Εμείς είμαστε στην αντίθετη κατάσταση γιατί η πολιτική μας αποδίδει».

«Αυτή η παράταξη και όσο εγώ έχω την τιμή να είναι πρωθυπουργός της χώρας δεν πρόκειται ποτέ ξανά να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας», επισήμανε.

«Αν κάποιος έχει να αντιπροτείνει μέτρα, θα πρέπει πρώτα να καταψηφίσει τα μέτρα που θα φέρουμε προς ψήφιση πολύ σύντομα και στη συνέχεια να προτείνει πώς θα μπορούσε να κατανείμει τον δημοσιονομικό χώρο με άλλον τρόπο. Όταν κάποιος μιλάει για 13ο μισθό θα πρέπει να του θυμίσουμε πως στοιχίζει 1,3 δισ. ευρώ. Αρά ουσιαστικά καταναλώνει περίπου το 80% του δημοσιονομικού χώρου που έχουμε στη διάθεσή μας. Και όταν κάποιοι ισχυρίζονται πως η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας είναι η μείωση του ΦΠΑ, τους ζητώ πρώτον να μιλήσουν με την Τράπεζα της Ελλάδος που έχει κάνει αρκετές αναλύσεις που εξηγούν γιατί η μείωση του ΦΠΑ δεν περνάει κατά κανόνα ολόκληρη στη μείωση των τιμών και να δουν παραδείγματα από άλλες μειώσεις ΦΠΑ, όπως στην Ισπανία», συνέχισε.

«Όσο μπαίνουμε σε διάλογο με την αντιπολίτευση τόσο θα φαίνεται ότι το πρόβλημα που διατρέχει το πολιτικό σκηνικό είναι ότι έχουμε πολλά κόμματα αλλά καμία ουσιαστική αντιπρόταση», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές και για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη σχολιάζοντας πως «εκεί που κάποιος πρότεινε πατριωτικούς φόρους εμείς κάνουμε πράξη τις πατριωτικές φοροελαφρύνσεις. Άλλος μοίρασε υποσχέσεις 4 δισ. βάφοντας πράσινο το δικό του λεφτόδεντρο, εμείς παρουσιάσαμε ένα συνολικό σχέδιο μιας μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης, κοστολογημένο και δίνοντας σαφή παραδείγματα για το πώς θα ωφελήσει εκατομμύρια συμπολίτες μας».

Ακολούθως, ζήτησε από τους βουλευτές της ΝΔ να υπενθυμίζουν ότι «επί δικών μας ημερών δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας και μειώθηκαν 83 φόροι, υλοποιήσαμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας, έγινε πράξη το gov.gr, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ξεσκεπάζουν τη φοροδιαφυγή, αναβαθμίζονται 93 νοσοκομεία και 163 κέντρα υγείας».

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε μεταξύ άλλων τη μεγάλη αναγνώριση που έχει από τους πολίτες η προσπάθεια με τις προληπτικές εξετάσεις. «Αυτή η παράταξη νοιάζεται και φροντίζει κάθε Ελληνα και Ελληνίδα ανεξαρτήτως που βρίσκεται», ανέφερε ενώ μίλησε και για την ανακαίνιση των σχολείων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Εξασφαλίσαμε από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών πρόσθετη χρηματοδότηση για να ανακατασκευάσουμε 2.000 σχολεία», επισήμανε και πρόσθεσε ότι τα πρώτα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν επιτέλους στην Ελλάδα, ενώ μίλησε και για τις παρεμβάσεις στα μέσα μεταφοράς.

«Όλα αυτά είναι μικρές νίκες, κάποιες ενδεχομενως μεγαλύτερες. Κάνουν καλύτερη τη χώρα και τη ζωή των πολιτών», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα Θαλάσσια Πάρκα και τη μεγάλη εθνική επιτυχία που είπε είναι το ενδιαφέρον της Chevron. «Εξέλιξη που δικαιώνει απόλυτα τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με βάση το δίκαιο της θάλασσας», τόνισε.

«Να θυμίζουμε που βρισκόμαστε και που θέλουμε να πάμε τους επόμενους 20 μήνες. Είναι πολύς χρόνος ή και λίγος να κάποιος πατήσει το φρένο. Εμείς έχουμε βαρύ προγραμματισμό μεταρρυθμίσεων τις οποίες ξεδιπλώνουμε. Υποχρέωσή μας είναι να ξεπερνάμε και τον δικό μας κακό εαυτό ο οποίος μερικές φορές αισθάνομαι ότι μπορεί να γίνεται ο μεγαλύτερος αντίπαλος όταν συναντιέται με παθογένειες του κράτους. Το παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτηριστικό. Δική μας υποχρέωση να το αντιμετωπίσουμε. Επιθυμούμε απόλυτη διαφάνεια και αλήθεια και αντιμετώπιση διαχρονικών παθογενειών που ήρθαν από το παρελθόν. Εν κινήσει ουσιαστικά να μετεξελίξουμε τον οργανισμό, να τον ενσωματώσουμε στη νέα ΑΑΔΕ, να εξακολουθούμε να κάνουμε πληρωμές με ασφάλεια και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε τις αρχές εκείνες που είναι επιφορτισμένες με τον εντοπισμό των επιτηδείων και επιστρέφοντας τις παράνομες επιδοτήσεις. Έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά. 1036 ΑΦΜ έλαβαν σχεδόν 23 εκατ. ευρώ. Ο έλεγχος συνεχίζεται. Με δικές μας ενέργειες πολύ πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εμπλακεί, έχει ασχοληθεί και ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κοινωνία μπορεί να συγχωρήσει μία αστοχία αλλά όχι την έπαρση και την αλαζονεία. Ο πρωθυπουργός ζήτησε δυναμικό άνοιγμα στις περιφέρειες και είπε ότι δίνει έμφαση στα τοπικά σχέδια ανάπτυξης.

«Να έχουμε αίσθηση ότι όταν θα πάμε στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα πρέπει να βλέπουν ορατά αποτελέσματα στις περιφέρειες. Χρέος μας να ακούμε και να κατανοούμε τους πολίτες όταν μιλούν για το πρόβλημα της συσσωρευμένης ακρίβειας. Να περιγράφουμε τις παρεμβάσεις που κάνουμε. Πχ τον Σεπτέμβριο είχαμε σημαντική αποκλιμάκωση στους λογαριασμούς του ρεύματος. Όσο μειώνεται η χονδρική τιμή τόσο έχω απαίτηση από την λιανική, να αισθάνονται τις μειώσεις οι πολίτες. Σημασία από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο που θα δουν οι πολίτες τις μειώσεις φόρων, να εξηγούμε πως οι μειωμένοι φόροι μεταφράζονται σε διαθέσιμο εισόδημα», επισήμανε.

«Ο πληθωρισμός υποχωρεί, θα υποχωρήσει περισσότερο. Οι μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις έχουν έρθει για να μείνουν. Σύμμαχό μας θα έχουμε το κόμμα μας, τις προσυνεδριακές διαδικασίες, τις εσωκομματικές εκλογές για εγγραφή νέων μελών, το συνέδριό μας την άνοιξη του 2026 και θα είναι η τελευταία μεγάλη κομματική εκδήλωση πριν από τις εκλογές του 2027. Να πορευτούμε όλοι μαζί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχει αποδώσει στο παρελθόν. Εμείς κάναμε πράξη τη διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή που πηγαίνει πέρα από τις ετικέτες του κέντρου, της δεξιάς, της αριστεράς. Γι’αυτό φτάσαμε σε αυτά τα ποσοστά. Οι μεγάλες νίκες έρχεται όταν μέσα από την σκληρή δουλειά μπορούμε να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας», τόνισε.

Τέλος, ο πρωθυπουργός επισήμανε πως «θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για επιθέσεις που θα αμφισβητούν την ομαλότητα και τη σιγουριά που διαθέτει σήμερα η Ελλάδα, είτε αυτές θα προέρχονται από τον λαϊκισμό που προσπαθεί με fake news να στήνει σενάρια συνωμοσίας, είτε πηγάζουν από συμφέροντα και μέσα ενημέρωσης που θα ήθελαν αδύναμες κυβερνήσεις για να δυναμώνουν οι δικές τους πιέσεις».

