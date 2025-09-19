Μινέρβα:-Διόρισε-δυο-ειδικούς-διαπραγματευτές

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.”ΜΙΝΕΡΒΑ” Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ» ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την απόκτηση από τα Mέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Εκδότρια έχει συνάψει με βάση τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με τους Ειδικούς Διαπραγματευτές με τους εξής βασικούς όρους:

1. Οι Ειδικοί Διαπραγματευτές θα διαβιβάζουν στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές Ειδικής Διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στους Ειδικούς Διαπραγματευτές

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.