Μιούλερ-(ΕΚΤ):-Δεν-υπάρχει-ανάγκη-για-νέα-μείωση-επιτοκίων

Την άποψή του πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει μια ελαφρώς χαλαρή νομισματική πολιτική και προς το παρόν δεν έχει κανένα λόγο να μειώσει περαιτέρω το κόστος δανεισμού, εξέφρασε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μάντις Μιούλερ.

Την άποψή του πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει μια ελαφρώς χαλαρή νομισματική πολιτική και προς το παρόν δεν έχει κανένα λόγο να μειώσει περαιτέρω το κόστος δανεισμού, εξέφρασε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μάντις Μιούλερ. Η οικονομία αναμένεται να επωφεληθεί από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη, εκτίμησε ο Εσθονός αξιωματούχος, ενώ ο πληθωρισμός είναι λίγο πολύ εντός του στόχου σύμφωνα με το -.

«Προς το παρόν, με τα επιτόκια να υποστηρίζουν ελαφρώς την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό εκεί που θέλουμε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα», υπογράμμισε σε συνέντευξή του στην Κοπεγχάγη, όπου συμμετέχει σε συνάντηση των Ευρωπαίων ΥΠΟΙΚ σε Eurogroup και Ecofin. «Η ανάπτυξη θα καθοδηγείται από την εγχώρια ζήτηση στο εγγύς μέλλον» πρόσθεσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι χρειάζεται μια πανευρωπαϊκή εναλλακτική λύση στις πληρωμές με κάρτα — με κυρίαρχες τις αμερικανικές Visa και Mastercard. «Η δυνατότητα χρήσης του ψηφιακού ευρώ για πληρωμές αποτελεί ένα πρόσθετο πλεονέκτημα. Εάν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα στον τραπεζικό τομέα, θα πρέπει να έχουμε μια ηλεκτρονική εναλλακτική λύση που να λειτουργεί» συμπλήρωσε.

Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής στην ΕΚΤ ενέκριναν μείωση των επιτοκίων την περασμένη εβδομάδα, όπως και τον Ιούλιο, ενώ ούτε οι traders ούτε οι οικονομολόγοι αναμένουν άλλη κίνηση, με την ίδια την πρόεδρο, Κριστίν Λαγκάρντ να έχει μετριάσει τις προσδοκίες υπογραμμίζοντας πως «βρισκόμαστε σε καλή θέση για να επιτύχουμε τον στόχο της για πληθωρισμό 2%».

Οι τελευταίες προβλέψεις της ΕΚΤ προβλέπουν άνοδο των τιμών καταναλωτή κατά 1,9% το 2027, με την οικονομική ανάπτυξη να επιταχύνεται στο 1,3% αντίστοιχα. Οι χαράκτες νομισματικής πολιτικής έχουν χαρακτηρίσει τους κινδύνους για τις προοπτικές ως «πιο ισορροπημένους», ακόμη και καθώς η Ευρωζώνη εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τους υψηλούς δασμούς στις ΗΠΑ, την αδύναμη ζήτηση στην μεταποίηση και τη συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών.