Μόνο αυτό το ΠΣΚ: Έκπτωση έως 1000€ σε 3+1 Best-Seller Αυτοκίνητα!

Αυτό το ΠΣΚ σου δίνει την καλύτερη ευκαιρία να αγοράσεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με έκπτωση. To instacar φέρνει μια μοναδική προσφορά: 3+1 από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της αγοράς διατίθενται με έκπτωση έως 1000€ μόνο μέχρι τη Δευτέρα!

Αυτό το Σαββατοκύριακο στο instacar, βρίσκουμε τις πιο δυνατές ευκαιρίες για αγορά μεταχειρισμένου με την προσφορά ΠΣΚουουου Deals. Μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις αν είσαι σε αναζήτηση αξιόπιστου μεταχειρισμένου.

Με την προσφορά ΠΣΚ deals μπορείς να βρεις τα,

το Hyundai i30 στην έκδοση Premium του 2022 με αρχική τιμή τις 15.700 €, μόλις στα 14.900€

το Jeep Renegade στην έκδοση Longitude του 2022 με αρχική τιμή τις 20.500 €, μόλις στα 19.700€

το Lexus UX 250 στην έκδοση Business του 2022 με αρχική τιμή τις 27.800 €, μόλις στα 26.800€

Και το εντυπωσιακό

Mercedes GLB 200 του 2022 με αρχική τιμή στις 35.400€, μόλις στα 34.400€

Αυτή η ευκαιρία προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων, στην αγορά ενός οχήματος που βρίσκεται πραγματικά σε κατάσταση καινούργιου.

Γιατί να επιλέξεις μεταχειρισμένο από το instacar;

Τα οχήματα προς πώληση του instacar είναι σε άριστη κατάσταση αφού πρόκειται για αυτοκίνητα τελευταίας 4ετίας με σύγχρονες τεχνολογίες που σέβονται το περιβάλλον.

Κάθε όχημα συνοδεύεται από πλήρες ιστορικό συντήρησης, καθώς προέρχεται από τον στόλο του leasing της instacar. Παράλληλα, η πλήρης διαφάνεια εξασφαλίζεται με τριπλή εγγύηση: Εγγύηση αληθινών χιλιομέτρων, Εγγύηση Ατρακάριστου και Εγγύηση Μηχανής.

Πριν φτάσει στον τελικό πελάτη, κάθε αυτοκίνητο περνά από αυστηρό μηχανολογικό έλεγχο, ώστε να διατίθεται σε άριστη κατάσταση. Παράλληλα, κάθε αγορά συνοδεύεται από επιπλέον παροχές, δηλαδή μικτή ασφάλεια, δωρεάν σέρβις και όχημα αντικατάστασης, όλα αυτά εντελώς δωρεάν για 1 χρόνο.

3+1 Μοντέλα σε Super Προσφορά:

Hyundai i30 (2022)

Ένα hatchback που εντυπωσιάζει με την premium αίσθηση, τη σταθερή οδική συμπεριφορά και τον πλούσιο εξοπλισμό του. Με βενζινοκινητήρα 1000 κυβικών και 120 ίππους, το i30 προσφέρει άνετη και ομαλή οδήγηση, ιδανική για καθημερινή χρήση εντός πόλης αλλά και ταξίδια εκτός.

Jeep Renegade (2022)

Ένα compact SUV που συνδυάζει τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep με σύγχρονες ανέσεις και τεχνολογία. Εξοπλίζεται με κινητήρα 1.6lt, 130 ίππων που σε συνδυασμό με το χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων εξασφαλίζουν δυναμική οδήγηση με υψηλή απόδοση.

Lexus UX 250 (2022)

Ένα κομψό και πολυτελές SUV που συνδυάζει την υβριδική τεχνολογία με την άνεση και την ασφάλεια. Εξοπλισμένο με έναν 2.0lt τετρακύλινδρο κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα, το UX 250 αποδίδει συνολικά 184 ίππους. Η τεχνολογία Lexus Hybrid Drive εξασφαλίζει μέση κατανάλωση καυσίμου περίπου 5.3 lt/100km, καθιστώντας το ιδανικό ακόμα και για καθημερινές μετακινήσεις.

Mercedes GLB 200 (2022)

Ένα premium SUV που συνδυάζει κομψή σχεδίαση, κορυφαία άνεση και την απαράμιλλη ποιότητα της Mercedes-Benz. Με turbo κινητήρα 1.3 λίτρων ισχύος 163 ίππων και αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων (DCT), το GLB 200 προσφέρει ζωντανές επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και αθόρυβη κύλιση.

Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία! Τα αποθέματα είναι περιορισμένα και η ζήτηση υψηλή. Μόνο για λίγες ημέρες μπορείς να αποκτήσεις το αυτοκίνητο που θέλεις, σαν καινούργιο, με έκπτωση που δεν θα ξαναβρείς.Ζήτησε τώρα προσφορά στο instacar.gr και κάνε το καλύτερο ΠΣΚ Deal της χρονιάς!