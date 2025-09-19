Νέα ψηφιακή πλατφόρμα – ασπίδα κατά του μαύρου χρήματος

Σε εφαρμογή έχει τεθεί η νέα Ψηφιακή Πλατφόρμα Συλλογής και Τήρησης Στατιστικών Στοιχείων.

Δίνει τη δυνατότητα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να αντλούν στοιχεία από τις τράπεζες, τις εποπτικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και διαφάνεια.

Στην πλατφόρμα οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές, καταχωρούν τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία αυτές τηρούν και τα οποία άπτονται στο πλαίσιο της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πρόκειται για ένα έργο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

4.000 πεδία

Μέσω της δημιουργίας της συγκεκριμένης πλατφόρμας δημιούργησε μια εκτενής βάση δεδομένων με σχεδόν 4.000 πεδία καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με σεβασμό στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

Στην ψηφιακή πλατφόρμα έχουν εγγραφεί ως χρήστες, εκτός της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές, περιλαμβανομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των αρμόδιων αρχών, καθώς και δικαστικών, εισαγγελικών, αστυνομικών, φορολογικών αρχών και υπηρεσιών, και στην οποία, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης την οποία έχουν λάβει, έχουν καταχωρήσει τα στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητάς τους.

Πρόσβαση για όλους

Η εν λόγω ψηφιακή πλατφόρμα παρέχει, μέσω κατάλληλου υποσυστήματος διαχείρισης χρηστών, τη δυνατότητα πρόσβασης διαφορετικών χρηστών, αναλόγως της δημόσιας υπηρεσίας ή αρχής εκ της οποίας προέρχονται, σε συγκεκριμένες λειτουργίες και δεδομένα, επιτρέποντας έτσι τη διαβαθμισμένη και ασφαλή, για όλους, πρόσβαση στη ψηφιακή πλατφόρμα.

Επιπλέον, λειτουργεί υποσύστημα δημιουργίας αναφορών, το οποίο υποστηρίζει τη δημιουργία αναφορών μετά από κατάλληλη επεξεργασία των καταχωρημένων στατιστικών δεδομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι αναφορές αυτές χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.