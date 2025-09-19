Οργή-στην-Τουρκία-για-τις-δηλώσεις-Γεωργιάδη-για-την-Ιερουσαλήμ:-Η-Ελλάδα-πήρε-θέση-υπέρ-του-iσραήλ

Μεγάλη έκταση στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για το Ισραήλ δίνουν τουρκικά ΜΜΕ τα οποία κάνουν λόγο για «σφοδρές αντιδράσεις στην Τουρκία από το περιεχόμενο των δηλώσεων του Έλληνα υπουργού Υγείας για την Ιερουσαλήμ».

Τον τόνο των τουρκικών αντιδράσεων δίνει η ηλεκτρονική έκδοση της «Μιλλιέτ», η οποία φιλοξενεί ένα εκτενές δημοσίευμα για τις δηλώσεις Γεωργιάδη σε τηλεοπτική εκπομπή υπό τον τίτλο: «Έλληνας υπουργός στοχεύει την Τουρκία σε ζωντανή εκπομπή: Το Ισραήλ θα είναι με το μέρος μας!»

Η Μιλλιέτ χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη προκλητικές, καθώς όπως σημειώνει ο Έλληνας υπουργός επαίνεσε το Ισραήλ για τις στρατιωτικές του ικανότητες και στόχευσε ταυτόχρονα την Τουρκία την οποία χαρακτήρισε «εχθρό».

Στοχεύοντας άμεσα την Τουρκία, ο Γεωργιάδης ισχυρίστηκε ότι η Ιερουσαλήμ ανήκει στους Εβραίους και χαρακτήρισε το Ισραήλ ως τον «σημαντικότερο στρατηγικό σύμμαχο» της Ελλάδας, σημειώνει η Μιλλιέτ η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ο Γεωργιάδης χαρακτήρισε την Ιερουσαλήμ «εβραϊκή πόλη».

«Ο Ερντογάν λέει ότι η Ιερουσαλήμ ανήκει στους Άραβες. Ο Νετανιάχου, από την άλλη πλευρά, μας υπενθυμίζει ότι η Ιερουσαλήμ είναι εβραϊκή πόλη. Η Ιερουσαλήμ είναι πράγματι εβραϊκή πόλη. Οι Εβραίοι ίδρυσαν αυτή την πόλη, η ιερή πόλη είναι κληρονομιά τους. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα ιστορικά γεγονότα» είναι η δήλωση Γεωργιάδη που αναδημοσιευει η Μιλλιέτ και επισημαίνει ότι ο Γεωργιάδης επεξήγησε το ζήτημα λέγοντας: «Το να δεχτούμε ότι η Ιερουσαλήμ μοιράζεται εξ ημισείας με τους Άραβες θα ισοδυναμούσε με την άρνηση των πολιτιστικών και συναισθηματικών δεσμών μας με ορισμένες περιοχές στο επίκεντρο του ελληνικού κόσμου».

Ο Γεωργιάδης, συνεχίζει η Μιλλιέτ, τόνισε ότι θεωρούν το Ισραήλ ως τον σημαντικότερο στρατηγικό εταίρο της Αθήνας, περιγράφοντας το Ισραήλ ως το «πιο σοβαρό έθνος» της περιοχής και λέγοντας: «Το Τελ Αβίβ είναι ο κύριος σύμμαχός μας στην περιοχή. Είναι ο βασικός αντίπαλος της Τουρκίας. Αν σταθούμε σήμερα στο πλευρό του Ισραήλ, το Ισραήλ θα σταθεί στο πλευρό μας αύριο, ό,τι και αν χρειαστούμε»…. Ο Τουρκικός ιστότοπος επικαλείται μάλιστα και απόψεις ειδικών στην Τουρκία σύμφωνα με τις οποίες «οι δηλώσεις Γεωργιάδη αποκάλυψαν σαφώς ότι η ελληνο-ισραηλινή προσέγγιση διαμορφώνεται ενάντια στην Τουρκία».

Τέλος η Μιλλιέτ επισμαίνει και τις δηλώσεις Γεωργιάδη ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τη διαδικασία εξοπλισμού της και ότι η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. «Αναφερόμενος στην ανακοίνωση για την τέταρτη φρεγάτα Belhara, ο Έλληνας υπουργός είπε: Με τα F-35, τα Rafale και τα Belhara, η χώρα μας έχει αυξήσει σημαντικά την αμυντική της δύναμη. Βρισκόμαστε σε πολύ ισχυρότερη θέση σε σύγκριση με την περίοδο του μνημονίου πριν από 10 χρόνια» έγραψε επίσης η Μιλλιέτ.

Ευρεία κάλυψη στις δηλώσεις Γεωργιάδη για την Ιερουσαλήμ δίνει και ο τουρκικός ιστότοπος ABCgazetesi, ο οποίος μεταδίδει: «Σκανδαλώδης δήλωση από την Ελλάδα: Πήρε θέση στην κρίση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας!

Η δήλωση του Έλληνα υπουργού προκάλεσε σημαντική αναταραχή αναφέρει επίσης το ABCgazetesi και επισημαίνει ότι ο υπουργός Υγείας Γεωργιάδης χαρακτήρισε την Ιερουσαλήμ «εβραϊκή πόλη», το Ισραήλ «βασικό σύμμαχο» και την Τουρκία εχθρό.

