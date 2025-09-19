ΟΤΕ: Στρατηγικό βήμα με την πώληση της Telekom Romania Mobile

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την υπογραφή δεσμευτικών συμφωνιών για την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications (TKRM) στη Vodafone Romania και τη Digi Romania έναντι συνολικού τιμήματος 70 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Οκτωβρίου, δεν αποτελεί μόνο μια στρατηγική κίνηση αναδιάρθρωσης, αλλά και μια απόφαση με σαφές οικονομικό αποτύπωμα, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει τον ισολογισμό του Οργανισμού και να ενισχύσει τις αποδόσεις για τους μετόχους.

Βελτίωση ισολογισμού και αποδέσμευση κεφαλαίων

Η πώληση της TKRM αφαιρεί από τον ΟΤΕ μια δραστηριότητα με περιορισμένα περιθώρια κερδοφορίας και υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Η έξοδος από τη ρουμανική κινητή σημαίνει μείωση έκθεσης σε μια αγορά έντονου ανταγωνισμού και χαμηλότερων περιθωρίων EBITDA.

Με τα 70 εκατ. ευρώ που θα εισρεύσουν –μετά τις αναγκαίες προσαρμογές για δανεισμό, κεφάλαιο κίνησης και προβλέψεις– ο ΟΤΕ αποκτά καθαρά έσοδα που θα κατευθυνθούν στους μετόχους. Αυτό ενισχύει την πολιτική επιστροφής κεφαλαίου, ενώ παράλληλα βελτιώνει τον δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA, δίνοντας περισσότερη ευελιξία σε μελλοντικές επενδύσεις.

Θετική επίδραση στο cash flow

Η αποεπένδυση αναμένεται να έχει θετική επίδραση στη ρευστότητα του Οργανισμού. Αφενός λόγω της άμεσης είσπραξης του τιμήματος, αφετέρου επειδή απαλλάσσει τον ΟΤΕ από την ανάγκη περαιτέρω επενδύσεων σε δίκτυα κινητής στη Ρουμανία.

Οι πόροι αυτοί μπορούν να κατευθυνθούν είτε σε μείωση δανεισμού, είτε σε νέα projects σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη, με υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση. Αυτό ενισχύει την εικόνα του ΟΤΕ ως εταιρείας με πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίου.

Ενίσχυση μερισματικής πολιτικής

Η Διοίκηση του ΟΤΕ έχει ξεκάθαρα δηλώσει ότι τα καθαρά έσοδα της συναλλαγής θα διανεμηθούν στους μετόχους. Σε μια περίοδο που οι αποδόσεις μερισμάτων στον ελληνικό τηλεπικοινωνιακό κλάδο αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης για τους επενδυτές, η ενίσχυση της μερισματικής πολιτικής αυξάνει την ελκυστικότητα της μετοχής.

Αυτό αναμένεται να έχει άμεση θετική αντανάκλαση στη χρηματιστηριακή εικόνα του Οργανισμού, καθώς οι αγορές επιβραβεύουν κινήσεις που αποδεικνύουν συνέπεια στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Στρατηγικό positioning στην Ελλάδα

Η αποδέσμευση από την TKRM δεν αφήνει κενό, αλλά απελευθερώνει πόρους για την περαιτέρω ανάπτυξη των κρίσιμων υποδομών στην Ελλάδα. Ο ΟΤΕ έχει ήδη προαναγγείλει ισχυρό επενδυτικό πλάνο σε:

Δίκτυα οπτικών ινών (FTTH) , για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλές ταχύτητες.

, για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλές ταχύτητες. 5G υποδομές , όπου κατέχει ήδη ηγετική θέση, με στόχο να αυξήσει το penetration.

, όπου κατέχει ήδη ηγετική θέση, με στόχο να αυξήσει το penetration. Data centers και cloud υπηρεσίες, που αποτελούν στρατηγικούς πυλώνες για τη μετάβαση επιχειρήσεων και Δημοσίου στην ψηφιακή εποχή.

Έτσι, ο ΟΤΕ ενδυναμώνει τη θέση του όχι μόνο ως πάροχος τηλεπικοινωνιών, αλλά και ως βασικός μοχλός της ψηφιακής μετάβασης της ελληνικής οικονομίας.

Εμπιστοσύνη επενδυτών και Deutsche Telekom

Η συμφωνία αποτελεί επίσης ένα ισχυρό μήνυμα προς τη μητρική Deutsche Telekom και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Δείχνει ότι ο ελληνικός βραχίονας δρα με πειθαρχία, επιλέγει με βάση το value creation και προχωρά σε στοχευμένες κινήσεις που βελτιώνουν τη χρηματοοικονομική εικόνα.

Για τη Deutsche Telekom, η συναλλαγή επιβεβαιώνει ότι ο ΟΤΕ είναι ένας ώριμος οργανισμός, ικανός να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις με στρατηγική διορατικότητα.

Η πώληση της Telekom Romania Mobile δεν είναι απλά μια συναλλαγή ύψους 70 εκατ. ευρώ. Είναι ένα μήνυμα ότι ο ΟΤΕ έχει ξεκάθαρο όραμα: να απελευθερώνει κεφάλαια από μη στρατηγικές αγορές και να τα κατευθύνει εκεί όπου θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη αξία.

Με ενισχυμένο ισολογισμό, αυξημένη ρευστότητα, δυνατότητα για υψηλότερα μερίσματα και συγκέντρωση δυνάμεων στην Ελλάδα, η συμφωνία αποτελεί μια θετική εξέλιξη που ενισχύει τη μετοχική αξία και ταυτόχρονα διαμορφώνει καλύτερες προοπτικές για το μέλλον του Οργανισμού.