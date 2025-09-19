Ουρές-παγκοσμίως-για-το-iphone-17

Την εμφάνισή του στα ράφια των καταστημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο έκανε σήμερα το iPhone 17, δημιουργώντας μεγάλες ουρές από το Πεκίνο μέχρι τη Σιγκαπούρη.

Πέρα όμως από τη φρενίτιδα του λανσαρίσματος, η Apple βρίσκεται υπό πίεση να αποδείξει την αξία της, αντιμετωπίζοντας ερωτήματα σχετικά με τα σχέδιά της για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Μία από αυτές τις αγορές είναι η Κίνα, όπου οι πελάτες της Apple περίμεναν ώρες, ακόμη και όλη τη νύχτα, για να αποκτήσουν το νέο iPhone.

Πρώτος στην ουρά στο κορυφαίο κατάστημα της Apple στο Σανλιτούν του Πεκίνου σήμερα το πρωί ήταν ο Λιου, ο οποίος δήλωσε στο CNBC ότι περίμενε στην ουρά από τις 11 μ.μ. την Πέμπτη για την ευκαιρία του να παραλάβει το iPhone 17 Pro Max.

Είπε ότι ήταν ενθουσιασμένος με το νέο χρώμα και τον εξωτερικό σχεδιασμό του smartphone, τα οποία, σύμφωνα με την Apple, έχουν βελτιώσει τη θερμική κατανάλωση του τηλεφώνου.

Τα νέα προϊόντα περιλαμβάνουν τα iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max και iPhone Air, καθώς και τα νέα μοντέλα Apple Watch και AirPods.

Ενώ ήταν διαθέσιμα για προπαραγγελίες στις ΗΠΑ από τις 12 Σεπτεμβρίου, η παγκόσμια κυκλοφορία έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η Apple αντιμετωπίζει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στις αγορές του εξωτερικού.

To iPhone 17

Η νέα σειρά κινητών της Apple έρχεται με 4 μοντέλα. Η αρχή έγινε με το απλό μοντέλο που φέρει δύο κάμερες στο πίσω μέρος (με το παραδοσιακό camera bump της περσινής σειράς) και θα κυκλοφορήσει σε πέντε χρώματα. Η οθόνη του έχει λίγο μεγαλύτερη διαγώνιο στις 6,3 ίντσες και 120Hz ρυθμό ανανέωσης. Όταν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται, η οθόνη πέφτει στο 1Hz για να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας. Η φωτεινότητα της οθόνης φτάνει στα 3000 nits, έχει 7 στρώσεις που μειώνουν τις αντανακλάσεις, προστατεύεται από Ceramic Shield και στο εσωτερικό του βρίσκουμε τον επεξεργαστή A19.

Gια τους fans του gaming, θα υποστηρίζεται και adaptive refresh rate που θα φτάνει έως και τα 120Hz, ενώ με το iOS 26 θα υποστηρίζει όλες τις νέες λειτουργίες όπως τα Visual Intelligence, Live Translation και Apple Intelligence. Η μπαταρία του θα προσφέρει έως και 8 ώρες περισσότερη ώρα σε video playback από το iPhone 16, ενώ θα μπορεί να φορτίσει στο 50% με μόλις 20 λεπτά στο ρεύμα. Η κεντρική κάμερα είναι Ultra-Wide στα 48MP, ενώ η δεύτερη στα 12MP (2x telephoto).

H μπροστινή κάμερα έχει την ονομασία “Center Stage Front Camera” και για πρώτη φορά έχει τετράγωνο αισθητήρα, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα λήψεων και περισσότερες επιλογές με αυτόματη ρύθμιση ανάμεσα σε landscape και portrait. Μάλιστα, θα υποστηρίζει και σταθεροποίηση για τις λήψεις videos και στη διάρκεια των κλήσεων FaceTime.