Ο Μητσοτάκης καλεί τους βουλευτές της ΝΔ να γίνουν «πολλαπλασιαστές» του μηνύματος της ΔΕΘ – Παρουσιάζει οδικό χάρτη μέχρι το Συνέδριο

Η σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στην Αίθουσα Γερουσίας έχει δεδομένα πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται με την εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αντί του Απόστολου Βεσυρόπουλου που έφυγε αιφνιδιαστικά από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο. Και μόνο η επιλογή του κ. Χαρακόπουλου, ο οποίος προέρχεται από το «βάθος» της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δείχνει διάθεση του κ. Μητσοτάκη να κάνει εσωκομματικά ανοίγματα και να ενεργοποιήσει έτι περαιτέρω τους βουλευτές του κόμματος, στον απόηχο και των εξαγγελιών της ΔΕΘ.

Τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη θα είναι και ο βασικός καμβάς στην ομιλία του. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Μητσοτάκης θα κωδικοποιήσει εκ νέου τις θετικές παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών -με οριζόντια και όχι στοχευμένη λογική- και θα ζητήσει από τους βουλευτές του κόμματός να ενεργοποιηθούν περαιτέρω και να λειτουργήσουν ως «πολλαπλασιαστές» του μηνύματος.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται συγκεκριμένα να αναφερθεί στα καθήκοντα που προκύπτουν, δίνοντας βάρος στην πολιτική τεκμηρίωση και στη σχέση που έχουν οι πολιτικές που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ με την ιδεολογική ταυτότητα της ΝΔ π.χ. οι μειώσεις φόρων, η στήριξη της οικογένειες, οι αυξήσεις στους ενστόλους κ.ο.κ.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι το κλίμα εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ είναι πιο ήπιο σε σχέση με μερικούς μήνες πριν. Είναι δεδομένο ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ κάλυψαν αρκετούς, πλην όμως τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων δημιουργούν «άγχος επιβίωσης» σε πολλούς κυβερνητικούς βουλευτές. Και αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις εντείνει τα παράπονα που καταγράφονται, ενώ δεν λείπουν τακτικά αναφορές για περιορισμένη πρόσβαση των βουλευτών κυρίως σε υπουργικά γραφεία. Αυτό ήταν κάτι που είχε ακουστεί και στην πρόσφατη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές της ΝΔ στις δύο περιφέρειες της Θεσσαλονίκης, λίγο πριν τη ΔΕΘ.

Κομματικός οδικός χάρτης

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει και έναν αναλυτικό οδικό χάρτη για τις εσωκομματικές διαδικασίες της ΝΔ μέχρι το συνέδριο που αναμένεται να λάβει χώρα τον Απρίλιο, μετά το Πάσχα. Για τις 3 έως 5 Οκτωβρίου προγραμματίζεται το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ που συμπίπτει με τα γενέθλια του κόμματος (4 Οκτωβρίου). Πρόεδρος αναμένεται να εκλεγεί εκ νέου ο Ορφέας Γεωργίου. Στις 23 και αν χρειαστεί στις 30 Νοεμβρίου θα γίνουν οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη προέδρων Τοπικών και Νομαρχιακών Οργανώσεων της ΝΔ, αλλά και συνέδρων. Και από τον Δεκέμβριο θα ξεκινήσουν τα προσυνέδρια του κόμματος που θα γίνουν στις μεγάλες πόλεις εκτός της Αττικής. Κομματικές πηγές αναφέρουν ότι θα γίνουν τουλάχιστον 4 και μπορεί να είναι ως 6, ανάλογα με τον χρόνο του πρωθυπουργού. Στο «ραντάρ» είναι μεγάλες πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, η Πάτρα, τα Ιωάννινα και η Λάρισα.

Ο λόγος στους βουλευτές

Στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να πάρουν τον λόγο και «γαλάζιοι» βουλευτές, όπως είχε γίνει και στην αντίστοιχη συνεδρίαση προ μηνών, για την ανάδειξη του Απόστολου Βεσυρόπουλου στη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. Η εκτίμηση του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι θα μιλήσουν 10 έως 15, ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα του χρόνου.

Πάντως, κάποιοι βουλευτές εκτιμούν ότι θα πρέπει να γίνει μια αυτοτελής συνεδρίαση, στην οποία οι τοποθετήσεις των βουλευτών δεν θα γίνουν «παρεμπιπτόντως», ώστε η συζήτηση να είναι πλήρης. Από την άλλη, το Μέγαρο Μαξίμου θα ήθελε να αποφύγει μια συνεδρίαση, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει εκ νέου ένα μήνυμα εσωστρέφειας, συνεπώς οι τοποθετήσεις θα ενσωματωθούν στη διαδικασία.