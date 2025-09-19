ΠΑΣΟΚ:-«Αλευροπόλεμος»-με-τη-ΝΔ-για-τη-μείωση-ΦΠΑ-και-το-«Ευαγγέλιο»-του-κινήματος

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το βάρος της Χαριλάου Τρικούπη δίνεται όπως σημειώνουν κορυφαία στελέχη στην επιχείρηση «πολλαπλασιασμού του μηνύματος» του ΠΑΣΟΚ καθώς η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελλίδειο έφερε ικανοποίηση, όχι όμως και στα δημοσκοπικά αποτελέσματα, που θα έδιναν έναν τόνο ανάκαμψης στον κόσμο του κινήματος.

Η εκτίμηση είναι ότι το πρόγραμμα των 2,6 δισ. ευρώ σε βάθος τριετίας ή τετραετίας που παρουσιάστηκε βρίσκει ευήκοα ώτα, φτάνει όμως με το σταγονόμετρο στους πολίτες. Γι’ αυτό και όπως επισημαίνουν το πρόγραμμα τους, που φτιάχτηκε από την κοινωνία πρέπει να φτάσει στην κοινωνία, με το επιτελείο να ετοιμάζει εξορμήσεις σε όλη την Ελλάδα προκειμένου τα κλιμάκια να ενημερώσουν τους πολίτες αλλά και να απαντούν σε ερωτήματα.

Ο σχεδιασμός που βρίσκεται ακόμα σε διαβούλευση προβλέπει βουλευτές και στελέχη να αναλαμβάνουν δράση με εκδηλώσεις που θα φέρουν το κίνημα πρωταγωνιστή και το «ΠΑΣΟΚ ΠΑΝΤΟΥ».

«Εμείς παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση ας λέει ό,τι θέλει. Είναι πρώτη φορά που πάει αξιωματική αντιπολίτευση στη ΔΕΘ με μέτρα κοστολογημένα, συγκεκριμένα, κάποια σε βάθος τετραετίας και κάποια από την αρχή μιας διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Real Fm.

«Αλευροπόλεμος»

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά προκάλεσε το δηκτικό σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που σχολίασε το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του ανέφερε την μείωση στην πατάτα και του ρύζι, όχι όμως και στο αλεύρι που αποτελεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

«Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, είπε την πατάτα, το ρύζι και ένα που δεν το θυμόταν. Άρα εκτός από το πόσο κοστίζει το πρόγραμμα του, το οποίο δεν το θυμόταν το Σαββατοκύριακο, σιγά – σιγά αρχίζει και λέει κάποιους αριθμούς που απέχουν κατά πολύ από μία πολύ ήπια κοστολόγηση, αυτό που λέμε, δηλαδή, χωρίς να βάζουμε κάποια παραπάνω τα οποία είπε, τα οποία είναι 4 δισ. το χρόνο… Πλέον έχουμε το «άγνωστο τρόφιμο», εκτός από το «άγνωστο πρόγραμμα» και την «άγνωστη κοστολόγηση» από το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης στη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με το ΠΑΣΟΚ να μην αφήνει αναπάντητη την αιχμή και να κάνει λόγο για υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών και φθηνό χιούμορ.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που κατ’ επανάληψη έχει πιαστεί να ψεύδεται συνειδητά, ας αφήσει κατά μέρος τους εξυπνακισμούς και το φθηνό χιούμορ…Το ΠΑΣΟΚ στο πλήρες, κοστολογημένο και μεταρρυθμιστικό σχέδιο 4ετίας που παρουσίασε στη ΔΕΘ περιλαμβάνει τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε αναλυτικά στις σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη των πολιτών, κ. Μαρινάκη», αναφέρει σε ανακοίνωση το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Ευαγγέλιο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ»

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης χτίζει την στρατηγική του που περνά από την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και ξεκαθαρίζει σε κάθε τόνο ότι δεν υπάρχει περίπτωση μετεκλογικής συνεργασίας με την ΝΔ. «Το πιο σύντομο ανέκδοτο» χαρακτήρισε το ενδεχόμενο στον Real Fm. Μάλιστα έκοψε τις γέφυρες συνεργασίας ακόμα και σε περίπτωση που αντί του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποψήφιος για την πρωθυπουργία της χώρας βρεθεί άλλο πρόσωπο, με την φράση: «Αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας».

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι το πρόγραμμα του κόμματος είναι «Ευαγγέλιο», επέμεινε στο αίτημα της πολιτικής αλλαγής και ζήτησε από τους πολίτες το κόμμα του να βρεθεί στην πρώτη θέση ακόμα και με μια ψήφο διαφορά τονίζοντας ότι ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες με άλλα κόμματα σε περίπτωση που χρειαστεί θα γίνουν με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

«Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε μία απ’ τα ίδια. Αν βγάλει το ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε μία πολιτική αλλαγή. Πιστεύω ότι ο κόσμος επιλέγει την πολιτική αλλαγή από τη στασιμότητα, που υπονομεύει την καθημερινότητά του» τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ραδιόφωνο τoυ REAL FM.

