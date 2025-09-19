Ποια-είναι-η-sokio-hotels-&-resorts-που-κάνει-ντεμπούτο-στην-Ελλάδα

Τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με πέντε ξενοδοχεία σε Αθήνα, Πειραιά, Φάληρο και Χαλκιδική έχει δρομολογήσει η Sokio Hotels & Resorts, η αλυσίδα ξενοδοχείων που συνδέεται με την κυπριακών συμφερόντων Oikos Developments.

Εφαλτήριο για την ανάπτυξη της εταιρείας αποτελεί το νεοαφιχθέν Sokio Attiki Hotel, το οποίο εντάσσεται κάτω από την ομπρέλα της Best Western Hotels & Resorts, της αλυσίδας ανεξάρτητων ξενοδοχείων και μέλους του ομίλου BWH Hotels. Το 4 αστέρων ξενοδοχείο, δυναμικότητας 35 δωματίων – διαμερισμάτων, βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, στην Αγίου Μελετίου, και ενδείκνυται για long stay διαμονές.

Στις αρχές του 2026 αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του το δεύτερο ξενοδοχείο της Sokio Hotels & Resorts, το Sokio Piraeus Hotel, δυναμικότητας 36 διαμερισμάτων, κοντά στην καπνοβιομηχανία «Κεράνης». Το 4 αστέρων Sokio Piraeus Hotel, το οποίο επίσης θα φέρει το σήμα Best Western Hotels & Resorts και θα ενταχθεί επίσης στη συλλογή BW Premier Collection by Best Western, θα είναι το «αδελφάκι» του Sokio Attiki Hotel, όπως εξηγεί στο Euro2day.gr ο γενικός διευθυντής της Sokio Hotels & Resorts, Γιώργος Κινδύνης.

Το τρίτο project της εταιρείας αφορά την ανάπτυξη ενός συγκροτήματος, δυναμικότητας 150 πολυτελών διαμερισμάτων, στη Χαλκιδική. Βάσει χρονοδιαγράμματος, το Ramada Residences by Wyndham αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την άνοιξη του 2026.

Οι δύο τελευταίες κινήσεις της Sokio Hotels & Resorts αφορούν την ανάπλαση δύο διατηρητέων κτιρίων σε boutique ξενοδοχεία, τα οποία θα φέρουν το σήμα Trademark της Wyndham Hotels & Resorts. Το πρώτο εγχείρημα της εταιρείας, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη ξενοδοχείων σε μεγάλα αστικά κέντρα, αφορά τον εκσυγχρονισμό ενός ακινήτου στο Φάληρο και το δεύτερο αφορά τη μετατροπή ενός διατηρητέου στην οδό Πραξιτέλους, στην καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το 5 αστέρων Sokio Flisvos Hotel, Trademark Collection by Wyndham, θα φιλοξενηθεί σε ένα νεοκλασικό κτίριο που είναι κατασκευασμένο το 1920 και βρίσκεται στον Φλοίσβο και θα απαρτίζεται από 24 δωμάτια.

Το προφίλ

Σε ό,τι αφορά την Oikos Developments, πρόκειται για εταιρεία που έχει παρουσία στο εγχώριο real estate για περισσότερα από 15 χρόνια. Εχει αναπτύξει σειρά οικιστικών projects στην Αθήνα, και συγκεκριμένα σε περιοχές όπως η Κυψέλη, η Καλλιθέα, ο Ταύρος, το Φάληρο και ο Πειραιάς. Η Oikos Developments έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα μέσω και του προγράμματος της Goolden Visa.

Ως προς τη Best Western Hotels & Resorts, είναι μια αλυσίδα ανεξάρτητων ξενοδοχείων και μέλος του ομίλου BWH Hotels. Έχει 79 χρόνια εμπειρίας και έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο 4.500 ξενοδοχείων σε περισσότερες από 100 χώρες.