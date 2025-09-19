«Πράσινο»-κλείσιμο-εβδομάδας-στη-wall-street-με-νέα-ρεκόρ-και-για-τους-τρεις-δείκτες

Οι μετοχές της Wall Street κατέγραψαν άνοδο την Παρασκευή (19/9) και έκλεισαν την εβδομάδα σε θετικό έδαφος, καθώς οι επενδυτές «απορρόφησαν» την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,37% στις 46.315,27 μονάδες, ο S&P 500 ανέβηκε κατά 0,49% στις 6.664,36 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,72% και διαμορφώθηκε στις 22.631,47 μονάδες. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε κατά 0,5%, χάνοντας μέρος των εβδομαδιαίων κερδών του, αφού νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είχε φτάσει σε νέο ιστορικό υψηλό.

Η Apple ηγήθηκε της ανόδου με κέρδη 3,2%, ενισχυόμενη από την παγκόσμια κυκλοφορία του τελευταίου iPhone, ενώ οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο άνω του 2%. Η Wall Street κατέγραψε ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη, με τον S&P 500 και το Dow να αυξάνονται κατά 0,8% και 0,7% αντίστοιχα, το Nasdaq κατά 1,7% και τον Russell 2000 να υπεραποδίδει με άνοδο άνω του 2%.

Οι μετοχές ανέκαμψαν αυτή την εβδομάδα μετά τη μείωση του βασικού επιτοκίου από τη Fed κατά ένα τέταρτο της μονάδας, την πρώτη από το Δεκέμβριο, μια κίνηση που ήταν ευρέως αναμενόμενη. Παρά την αρχική αστάθεια, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, χαρακτήρισε την απόφαση ως «μείωση για τη διαχείριση του κινδύνου».

«Αν και ο Σεπτέμβριος έχει ιστορικά φέρει πτώσεις, η φετινή αγορά έχει αψηφήσει αυτό το μοτίβο, σημειώνοντας άνοδο 35% από το Μάρτιο», δήλωσε ο Mark Hackett, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Nationwide. «Ωστόσο μια περίοδος σταθεροποίησης ή διακυμάνσεων θα ήταν μια φυσιολογική και υγιής εξέλιξη».

Υποχώρησε το πετρέλαιο – Κέρδη για τον χρυσό

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Νοέμβριο, έκλεισαν την ημέρα με απώλειες 1,19% και διαμορφώθηκαν στα 66,64 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, οι τιμές του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Οκτώβριο, υποχώρησαν κατά 1,35% στα 62,71 δολάρια.

Τέλος, ο χρυσός ανέβηκε κατά 1,02% και διαμορφώθηκε στα 3,715.70 δολάρια η ουγγιά.