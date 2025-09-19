Ρεκόρ εσόδων για τον τουρισμό τον Ιούλιο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Ιούλιο του 2025, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν αυξημένο σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024. Αυτή η άνοδος οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών και πρωτογενών εισοδημάτων, παράλληλα με την επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Εξετάζοντας την περίοδο των επτά μηνών, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Σημαντικός παράγοντας σε αυτή την εξέλιξη ήταν ο τουρισμός. Όπως αναφέρει η ΤτΕ, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούλιο ανήλθαν σε 4,5 δισ. ευρώ, έναντι 3,9 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024. Συνολικά, για το επτάμηνο, τα έσοδα έφτασαν τα 12,18 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 10,83 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Τον Ιούλιο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση κατά 728,5 εκατ. ευρώ) έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 938,4 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών παρουσίασε αύξηση, καθώς η μείωση των εξαγωγών υπερέβη τη μείωση των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,2% (αύξηση 0,6% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 2,2% (-1,2% σε σταθερές τιμές). Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο κατά 5,8% σε τρέχουσες τιμές (9,2% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 2,1% (1,8% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ τα ισοζύγια μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών κατέγραψαν επιδείνωση. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 6,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 15,0%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε περίπου κατά το ήμισυ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας τον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε επιδείνωση έναντι του Ιουλίου του 2024, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πληρωμών σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 1,4 δισεκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 6,7 δισεκ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,9% (αύξηση 0,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 3,6% (-2,1% σε σταθερές τιμές). Σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 4,5%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές κατέγραψαν αύξηση κατά 3,4% (7,0% και 2,7% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε περίπου κατά το ήμισυ από την επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών. Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 2,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,5%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων σημείωσε άνοδο έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε σε σημαντικό βαθμό από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Ιούλιο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε στα 84,5 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την αύξηση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα ύψους 1,3 δισεκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης, καθώς και της μείωσης των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Ιούλιο του 2025, το πλεόνασμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 1,0 δισεκ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων συρρικνώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 5,4 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Ιούλιο του 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 360,4 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 431,4 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την υποχώρηση κατά 1,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια κατά 471,0 εκατ. ευρώ, καθώς και των τοποθετήσεών τους σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων κατά 171,0 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 678,0 εκατ. ευρώ), της ανόδου κατά 412,5 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και της αύξησης κατά 410,1 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η μείωση των υποχρεώσεών τους προέρχεται κυρίως από την υποχώρηση κατά 1,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εσωτερικό και από τη μείωση κατά 631,9 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων προς μη κατοίκους, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 678,0 εκατ. ευρώ).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 2,3 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 3,2 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην υποχώρηση κατά 3,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε ως ένα βαθμό από την άνοδο κατά 1,8 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 7,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, καθώς και την αύξηση κατά 1,6 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 3,6 δισεκ. ευρώ), στην αύξηση κατά 602,0 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους και, σε μικρότερο βαθμό, στην άνοδο κατά 128,5 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η μείωση των υποχρεώσεών τους συνδέεται με την υποχώρηση κατά 6,6 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, με τη μείωση κατά 566,9 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων προς μη κατοίκους, οι οποίες αντισταθμίστηκαν ως ένα βαθμό από τη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 3,6 δισεκ. ευρώ).

Στο τέλος Ιουλίου του 2025 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 15,8 δισεκ. ευρώ, έναντι 13,5 δισεκ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου του 2024.