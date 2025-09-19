Τέμπη: Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Κ. Αχ. Καραμανλή

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην αίθουσα της Ολομέλειας πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η κλήρωση των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, μετά την άσκηση δίωξης από τη Βουλή κατά του Κ. Αχ. Καραμανλή για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Το Δικαστικό Συμβούλιο αποτελείται από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου, ενώ με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του -του Αρείου Πάγου- ως ειδικός ανακριτής.

Τακτικά μέλη αναδείχθηκαν πέντε δικαστικοί, τρεις από τον Άρειο Πάγο και δύο από το ΣτΕ.

Συγκεκριμένα, κληρώθηκαν η κα Μπλέτα Στυλιανή (ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ), ο κ. Γιαρένης Ηλίας (ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ), η κ. Νάκου Κωνσταντίνα (ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ), η κ. Σδράκα Αγορίτσα (ΣτΕ) και ο κ. Σύμπλης Ιωάννης (ΣτΕ).

Αναπληρωματικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου κληρώθηκαν τρεις δικαστικοί, δύο από τον Άρειο Πάγο (Αποστολόπουλος Ιωάννης και Γκουδή-Νινέ Παναγιώτα) και ένας από το ΣτΕ (Σπαχής Οδυσσέας). Ως ασκούσα καθήκοντα Εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου κληρώθηκε η κ. Ζάκα Παγώνα και ως αναπληρωτής της ο κ. Σοφουλάκης Κωνσταντίνος.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός παραπέμφθηκε από την Ολομέλεια με 157 «ναι» στο Δικαστικό Συμβούλιο τον περασμένο Ιούλιο προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα ή μη της κατηγορίας.

