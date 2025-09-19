«Τιμή-μου»:-Η-δήλωση-της-Κίμπερλι-Γκίλφοϊλ-για-την-επικύρωση-του-διορισμού-της-στην-Ελλάδα

«Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε την Πέμπτη 18 Σεπτέμβριου, την επικύρωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) ως της επόμενης Πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

«Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν», ανέφερε η πρέσβης Γκίλφοϊλ σε δήλωσή της μετά την επικύρωση. «Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία» τόνισε.

«Η Ελλάδα είναι το λίκνο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου – τα ίδια ιδανικά που ενέπνευσαν τους Ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεχίζουν να καθιστούν την Αμερική τη σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο», επεσήμανε και πρόσθεσε:

«Ως Πρέσβης, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες Συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σκοπεύω να είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

Η ορισθείσα Πρέσβης Γκίλφοϊλ θα είναι η 25η Πρέσβης των ΗΠΑ που θα υπηρετήσει στην Ελλάδα μετά την αναβάθμιση της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής σε Πρεσβεία το 1942.

I am profoundly grateful to President Trump and the U.S. Senate for their trust and confidence in me. It is the honor of my life to serve as the first female Ambassador of the United States to Greece. https://t.co/2iJtWmI3uC — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) September 18, 2025

Η Γκίλφοιλ ήταν ανάμεσα σε 48 υποψηφίους που τέθηκαν σε ψηφοφορία μετά την αλλαγή των κανόνων της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς, ώστε να αρκεί απλή πλειοψηφία αντί για 60 ψήφους, επιταχύνοντας την έγκριση των κυβερνητικών διορισμών.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό η Γκιλφόιλ θα έπρεπε να βρισκόταν κανονικά ήδη στη χώρα μας. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια των Δημοκρατικών για την υπερψήφιση του «μεγάλου και όμορφου νομοσχεδίου», όπως το αποκαλούσε ο πρόεδρος Τραμπ, τους οδήγησε στην απόφαση να μη στηρίξουν τη διαδικασία των διορισμών με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις.

«Αν η Γερουσία είχε συνεχίσει με τον ρυθμό που προχωρούσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, θα υπήρχαν ακόμα εκατοντάδες άδεια γραφεία την τελευταία ημέρα της θητείας του προέδρου Τραμπ το 2029», δήλωσε την Πέμπτη ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας Τζον Θουν.

