«Τιμή μου» – Η πρώτη αντίδραση της Γκίλφοϊλ μετά την επικύρωση της τοποθέτησής της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Με τη φράση «τιμή μου» και μια σειρά συγχαρητηρίων προς το πρόσωπό της, αντέδρασε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την επικύρωση από τη Γερουσία της τοποθέτησής της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα μας έβαλε και τις σημαίες Ελλάδας και ΗΠΑ στο story από την είδηση του NBC για το «πράσινο φως» της Γερουσίας όσον αφορά τη μετακίνησή της στην Αθήνα.

Αναδημοσιεύοντας, δε, συγχαρητήρια που δέχθηκε για την εξέλιξη αυτή, η κυρία Γκίλφοϊλ συμπεριέλαβε και αυτά από την Έμμα Μίτσεμ η οποία έγραψε τη λέξη «επιτέλους» πάνω από το δημοσίευμα του Axios για την τοποθέτηση της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η Γερουσία των ΗΠΑ το βράδυ της Πέμπτης επιβεβαίωσε 48 από τους υποψήφιους του προέδρου Τραμπ σε μία μόνο ψηφοφορία 51-47 στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι άλλαξαν τους κανόνες για να περιορίσουν τη συζήτηση και να επιταχύνουν τη διαδικασία.

Οι νομοθέτες ψήφισαν με βάση τα κομματικά κριτήρια για να επιβεβαιώσουν 48 από τους υποψηφίους του Τραμπ, πολλοί από τους οποίους προορίζονταν για θέσεις υφυπουργού ή βοηθού γραμματέα σε διάφορες υπηρεσίες σε όλη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς και για θέσεις πρεσβευτών.

Ο δρόμος για την επικύρωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ άνοιξε μετά την ενεργοποίηση της λεγόμενης «πυρηνικής επιλογής», δηλαδή την αλλαγή των κανονισμών, από τη Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία που επέτρεψε την επικύρωση των υποψηφίων ανά ομάδες.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό η Γκιλφόιλ θα έπρεπε να βρισκόταν κανονικά ήδη στη χώρα μας. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια των Δημοκρατικών για την υπερψήφιση του «μεγάλου και όμορφου νομοσχεδίου», όπως το αποκαλούσε ο πρόεδρος Τραμπ, τους οδήγησε στην απόφαση να μην στηρίξουν τη διαδικασία των διορισμών με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις.

Η έγκριση της Γκιλφόιλ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις με την Αθήνα σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.