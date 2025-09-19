Του βγήκαν ξινές οι διακοπές στην Ιταλία – Συνελήφθη κι έμεινε δύο μήνες στη φυλακή λόγω συνωνυμίας με καταζητούμενο

Συνελήφθη την πρώτη ημέρα των διακοπών του στην Ιταλία από καραμπινιέρους, οι οποίοι τον μπέρδεψαν με ένα καταζητούμενο εγκληματία. Πέρασε σχεδόν ένα μήνα στη φυλακή πριν αφεθεί ελεύθερος… Οι διακοπές ενός Ρουμάνου τουρίστα δεν πήγαν ακριβώς όπως θα ήθελε.

«Ο εφιάλτης τελείωσε», είπε ο Οβίντιου Α., ένας 30χρονος Ρουμάνος, κατά την έξοδό του από τις φυλακές Πορδενόνε (βόρεια Ιταλία), σύμφωνα με την Corriere del Veneto.

«Επιτέλους κατάφερε να φιλήσει τη γυναίκα και τις κόρες του», που περίμεναν την αποφυλάκισή του από τις 24 Αυγούστου, την ημέρα της σύλληψής του, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δικηγόρος του, Στέφανο Ντε Ρόσα.

Ο τουρίστας, με καταγωγή από το Ιάς της Ρουμανίας, είχε πάει για να περάσει ολιγοημέρες διακοπές με την οικογένειά του στο Καόρλε, κοντά στη Βενετία.

Αλλά είχε την ατυχία να έχει το ίδιο ονοματεπώνυμο με έναν άλλο Ρουμάνο που είχε καταδικαστεί σε δύο χρόνια φυλάκιση στην Ιταλία για διακεκριμένη κλοπή και καταζητείται από την αστυνομία.

Το ονοματεπώνυμο, που ήταν καταχωρημένο στο ξενοδοχείο, έκρουσε συναγερμό και ο τουρίστας συνελήφθη από τους καραμπινιέρους μετά το πρωινό που έφαγε στο ξενοδοχείο, πρώτη μέρα των διακοπών του.

Ο δικηγόρος πάσχισε για να ανακτήσει τα έγγραφα που αποδείκνυαν ότι επρόκειτο για σύγχυση, καθώς η πρώτη δίκη για διακεκριμένη κλοπή χρονολογείται από το 2014 και η τελική καταδίκη από το 2020, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Τα συστήματα υπολογιστών της αστυνομίας, των καραμπινιέρων, του δικαστηρίου και της φυλακής δεν είναι συνδεδεμένα και χρειάστηκε να ζητήσω από όλους να μου στείλουν τα έγγραφα», εξήγησε.

Σύμφωνα με την Corriere del Veneto, ο τουρίστας και η οικογένειά του αναμένεται να παραμείνουν στην Ιταλία για λίγες ημέρες για να συνεχίσουν τις διακοπές τους πριν επιστρέψουν στη Ρουμανία.

