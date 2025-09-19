Το-άνοιγμα-της-Κίνας-δημιουργεί-νέες-ευκαιρίες-στον-κόσμο

Μέσα σε ένα περιβάλλον επιβραδυνόμενης παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και εντεινόμενων εμπορικών περιορισμών, το Πεκίνο προχωρά σε στοχευμένες πρωτοβουλίες για να ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφειά του και να διευρύνει την πρόσβασή του στη διεθνή αγορά.

Η 25η Διεθνής Έκθεση Επενδύσεων και Εμπορίου της Κίνας (CIFIT), που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην πόλη Σιαμέν, στην επαρχία Φουτζιάν της νοτιοανατολικής Κίνας, συγκέντρωσε αποστολές από περισσότερες από 120 χώρες και περιοχές.

Παράλληλα, η Διεθνής Έκθεση Εμπορίου Υπηρεσιών της Κίνας 2025 (CIFTIS), η οποία διεξήχθη στο Πεκίνο, φιλοξένησε σχεδόν 2.000 επιχειρήσεις, εκπροσωπώντας 27 από τις 30 πιο κορυφαίες χώρες στον τομέα του εμπορίου υπηρεσιών παγκοσμίως.

Επιπλέον, στην επικείμενη 22η Έκθεση Κίνας–ASEAN, που θα λάβει χώρα στην πόλη Νανίνγκ της επαρχίας Γκουανγκσί της νοτιοδυτικής Κίνας, αναμένεται η συμμετοχή περίπου 3.200 επιχειρήσεων από 45 χώρες. Η διαρκής διοργάνωση τέτοιων εκθέσεων όχι μόνο αντανακλά τις παγκόσμιες προσδοκίες, αλλά και επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη ελκυστικότητα της Κίνας.

Πρώτον, η βεβαιότητα. Η αποφασιστικότητα της Κίνας να προωθήσει ένα υψηλού επιπέδου άνοιγμα προς τον κόσμο παραμένει ακλόνητη.

Το άνοιγμα συνιστά θεμελιώδες στοιχείο του κινεζικού εκσυγχρονισμού. Ανεξαρτήτως των διεθνών συγκυριών, η δέσμευση του Πεκίνου για ενίσχυση της εξωστρέφειας παραμένει σταθερή και διαρκής.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν: η σταδιακή επέκταση του θεσμικού ανοίγματος, η ενεργή εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα υψηλών προδιαγραφών στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου, η συνεχής μείωση του καταλόγου περιορισμών για την είσοδο ξένων επενδύσεων και η εφαρμογή μηδενικών δασμών σε όλες τις τελωνειακές κατηγορίες για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα.

Η Κίνα παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική του ανοίγματος, αξιοποιώντας την ως βασικό μοχλό για τη μεταρρύθμιση, την ανάπτυξη, τη συνεργασία και το αμοιβαίο όφελος. Εντείνει τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος παγκόσμιας κλάσης, που διακρίνεται για τον προσανατολισμό του στην αγορά, τη στήριξή του στο κράτος δικαίου και τη φιλικότητά του προς τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Η πόρτα του ανοίγματος θα ανοίξει ακόμη περισσότερο στο μέλλον.

Δεύτερον, το αναπτυξιακό δυναμικό. Νέες τεχνολογίες έχουν καταστεί βασικοί κινητήριοι μοχλοί για την προώθηση της ανάπτυξης υψηλής ποιότητας.

Η παραδοσιακή συνεργασία στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων εμπλουτίζεται πλέον με στρατηγικές συνέργειες σε ανερχόμενους κλάδους, όπως η ψηφιακή οικονομία, η πράσινη ανάπτυξη και η τεχνολογική καινοτομία.

Η Έκθεση Επενδύσεων δίνει έμφαση στην ενίσχυση των νέων παραγωγικών δυνάμεων, παρουσιάζοντας πρωτοποριακές τεχνολογίες και υψηλής ποιότητας έργα στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, των λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παράλληλα, η Έκθεση Εμπορίου Υπηρεσιών ευθυγραμμίζεται με τις παγκόσμιες τάσεις ψηφιοποίησης, αυτοματοποίησης και βιώσιμης ανάπτυξης, αναδεικνύοντας καινοτόμα επιτεύγματα στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της έξυπνης εφοδιαστικής αλυσίδας και της ενοποιημένης ανάπτυξης εμπορίου, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και υγειονομικών υπηρεσιών.

Επίσης στην Έκθεση Κίνας-ASEAN, η οποία για πρώτη φορά φιλοξενεί θεματικά περίπτερα αφιερωμένα στην τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες παραγωγικές τεχνολογίες. Σε έναν χώρο 10.000 τετραγωνικών μέτρων, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά μια σειρά από καινοτόμα προϊόντα αιχμής.

Η Κίνα διαθέτει μια τεράστια εγχώρια αγορά, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια άτομα, ένα πλήρως ανεπτυγμένο βιομηχανικό οικοσύστημα και ευρύ φάσμα εφαρμογών για νέες τεχνολογίες.

Το πλεονέκτημα της κλίμακας μετασχηματίζεται σταδιακά σε ποιοτικά και αποδοτικά οφέλη, χάρη στην επιτάχυνση της τεχνολογικής καινοτομίας και της αναβάθμισης του βιομηχανικού τομέα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η κινεζική καινοτομία διακρίνεται για τον εξωστρεφή της χαρακτήρα, δείχνοντας την προθυμία της χώρας να μοιραστεί πρωτοποριακές τεχνολογίες και πρωτότυπα σενάρια εφαρμογής με τη διεθνή κοινότητα.

Μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους στην οικονομική δυναμική της Κίνας, οι διεθνείς επενδυτές όχι μόνο επωφελούνται από τα «μερίσματα» μιας αναπτυσσόμενης αγοράς, αλλά αποκτούν και νέες δυνατότητες για καινοτομία και ανάπτυξη.

Τρίτον, η διάχυση ευκαιριών. Η Κίνα πάντα μοιράζεται τις αναπτυξιακές της ευκαιρίες με τον υπόλοιπο κόσμο.

Η κινεζική οικονομία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας ανάπτυξης, όχι μόνο χάρη στη σταθερότητα και τη δυναμική της, αλλά και λόγω της εξωστρεφούς της στρατηγικής και της βαθιάς ενσωμάτωσής της στο διεθνές οικονομικό σύστημα.

Σήμερα, η Κίνα συγκαταλέγεται στους τρεις πιο κορυφαίους εμπορικούς εταίρους για 157 χώρες και περιοχές παγκοσμίως. Κατέχει την πρώτη θέση στο παγκόσμιο εμπόριο αγαθών, τη δεύτερη στο εμπόριο υπηρεσιών, ενώ αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη καταναλωτική και εισαγωγική αγορά στον κόσμο.

Επιπλέον, συγκαταλέγεται τόσο στους σημαντικότερους αποδέκτες ξένων επενδύσεων όσο και στους κυριότερους παγκόσμιους επενδυτές. Η συμβολή της Κίνας στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη παραμένει σταθερά υψηλή, περίπου το 30% τα τελευταία χρόνια.

Η επένδυση στην Κίνα είναι επένδυση στο μέλλον. Η διαπίστωση αυτή εδράζεται όχι μόνο στη σταθερή και δυναμική πορεία της κινεζικής οικονομίας, αλλά και στις βαθιές μεταμορφώσεις που διαμορφώνουν τις σχέσεις της χώρας με τη διεθνή κοινότητα.