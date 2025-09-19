Τράπεζα της Ιαπωνίας: Αμετάβλητα τα επιτόκια – Σε χαμηλό 10 μηνών ο πληθωρισμός

Η κίνηση αυτή ήταν ευθυγραμμισμένη με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Αμετάβλητο στο 0,5% διατήρησε το βασικό της επιτόκιο η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ), σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Σύμφωνα με το CNBC, η απόφαση να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα το κόστος δανεισμού έρχεται καθώς ο πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών των φρέσκων τροφίμων (core inflation), έπεσε τον Αύγουστο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2024, φτάνοντας στο 2,7% και σημειώνοντας τρίτο συνεχόμενο μήνα πτώσης. Το μέγεθος ήταν σύμφωνο με την πρόβλεψη οικονομολόγων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters.

Ο δομικός πληθωρισμός («core-core inflation), που εξαιρεί τα φρέσκα τρόφιμα αλλά και την ενέργεια και παρακολουθείται στενά από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, διαμορφώθηκε στο 3,3%, από 3,4% τον Ιούλιο.

Ο γενικός πληθωρισμός στην Ιαπωνία μειώθηκε επίσης στο 2,7%, από 3,1% τον Ιούλιο, σημειώνοντας νέο χαμηλό από τον Νοέμβριο του 2024.

Ο πληθωρισμός του ρυζιού, ο οποίος έχει συμβάλει στην κρίση του κόστους διαβίωσης στη χώρα, μειώθηκε σημαντικά στο 69,7%, από 90,7% τον Ιούλιο, αλλά παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η BOJ σημείωσε στην ανακοίνωσή της ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί σε «μέτριο» βαθμό, με τον δομικό πληθωρισμό να κυμαίνεται μεταξύ 2,5% και 3% λόγω των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών των τροφίμων.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι επιπτώσεις της αύξησης του κόστους των τροφίμων, ιδίως των τιμών του ρυζιού, αναμένεται να εξασθενήσουν.

Η απόφαση για διατήρηση των επιτοκίων ελήφθη με πλειοψηφία 7-2, με τους δύο «αποστάτες» να τάσσονται υπέρ μιας αύξησης στο 0,75%.

Ξεχωριστά, η BoJ αποφάσισε να πουλήσει τα ETFs που διαθέτει στην αγορά, με ετήσιο ρυθμό περίπου 330 δισ. γεν. Αποφάσισε, επίσης, να πουλήσει τα REITs που έχει στην κατοχή της, με ετήσιο ρυθμό περίπου 5 δισ. γεν.